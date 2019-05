Challenger Vicenza 2019, Forti: “Sono in fiducia, trovato continuità al servizio”

“Posso dire di aver trovato continuità al servizio, sto cercando di giocare con più coraggio e spingere senza troppe paure”. Questa la ricetta dell’exploit nel Challenger di Vicenza 2019 secondo Francesco Forti, approdato ai quarti di finale dopo la grande affermazione sulla testa di serie numero 1 Paolo Lorenzi. “In questi match ho avuto delle buone sensazioni, sia come peso di palla che come velocità – ha confessato il giovane tennista italiano raggiunto da Spaziotennis – E’ in generale in buon periodo, arrivo dalla vittoria di Casale Monferrato in cui ho vinto alcune partite lottando e adesso mi ritrovo con più fiducia”. Forti, a pochi punti dalla top-400, scenderà in campo nella mattinata di sabato 1 giugno per affrontare il numero 5 del seeding Gianluca Mager per un terzo derby italiano dopo le vittorie su Quinzi e Lorenzi.

