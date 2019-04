In arrivo un week end infuocato per la Coppa dei Club di Padel Regione Lazio organizzata da MSP Roma e dal settore Padel MSP Italia, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI: quarantaquattro circoli romani si sfidano nel primo turno a eliminazione diretta.

Dopo la prima fase a gironi, il 6 e 7 aprile scenderanno in campo i migliori giocatori amatoriali di Roma per i sedicesimi di finale: a seguire gli altri turni eliminatori attraverso quattro week end, in vista della Finale Regionale in programma il 25 maggio presso il Villa Pamphili Padel Club (Via della Nocetta, 107). I campioni in carica del circuito laziale sono ancora una volta quelli dello Juvenia White che detengono il primato dal 2017.

Le due finaliste parteciperanno dal 14 al 16 giugno all’attesissima Finale Nazionale TAP Air Portugal, che vedrà di fronte 10 squadre provenienti da otto Regioni italiane: oltre al Lazio, saranno rappresentate Umbria, Toscana, Sardegna, Abruzzo, Marche, Emilia-Romagna e Lombardia. L’atto finale si svolgerà in Emilia-Romagna in onore della squadra Campione Nazionale in carica, il Sabbione Padel Cesena, qualificato di diritto.

Per il terzo anno consecutivo la compagnia aerea portoghese TAP Air Portugal, sarà il main sponsor della Finale Padel MSP Italia. Ma per gli amanti del padel le sorprese non finiscono qui. Per la prima volta la squadra vincitrice della finale Nazionale rappresenterà l’Italia durante la Supercoppa Europea realizzata in collaborazione con Aces Europe.

TABELLONE PLAY OFF COPPA DEI CLUB FASE REGIONE LAZIO

Queen Padel-Latina Padel

Pala Loca A-New Padel Panda Black Mirror

La Madonnella Padel Team-Green Padel

Juvenia White-Stella Azzurra White

Atletico Paddle A-Helios Paddle

Sol Padel Blu-Juvenia Black

Frascati Padel-Labarvm A

Sol Padel Yellow-Green Padel Club A

Master Padel Eschilo A-GR Padel Indoor Latina

Sport City Life Banca Aletti-Empolum Blu

Domar-Paradise Padel

Mas Padel-Stella Azzurra Red

Play Pisana A-Sol Padel Orange

Flower Padel Tulipano-Miami Padel

Juvenia Red-Pro Roma

PPC Gold-Colli Portuensi

TABELLONE PLAY OUT COPPA DEI CLUB FASE REGIONE LAZIO

New Padel Panda Elite- Play Pisana B

Stella Azzurra Blu-Cortina Padel

The Fox A-Paddle Clan

PPC Silver-Master Padel Eschilo B

TC Break Point-Play Pisana C

Green Padel Club B-Empolum Rosso

Flower Padel Girasole-TC Acquasanta

RCC Tevere Remo-The Fox B

Flaminio SC-CC Lazio

Empolum Giallo-Aurelia Padel Blu

Aurelia Padel Orange-Labarvm B

Pala Loca B-Padel Battistini

Dabliu-Infinito Padel Yellow

Infinito Padel Black-Sporting Eur

Atletico Paddle B-TC Le Molette

San Giorgio-PPC Bronze

