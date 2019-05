Che rodeo: festa a Ceriano col Master del primo circuito Trilux Italia

Una giornata di festa e tennis per il Ct Ceriano che chiude la prima edizione del circuito Trilux Italia con il Master finale disputato sui campi di via Campaccio. Dopo 6 tappe in formula rodeo, la competizione è giunta dunque al gran finale e, nonostante la sovrapposizione con i campionati a squadre, ha regalato spettacolo.

Per quanto riguarda il tabellone femminile, quattro le protagoniste principali, tutte di casa. Vince Alice Dell’Orto (3.2), classe 2005, giovane talento cerianese che in finale supera Alessandra Menegazzo per 4-2 4-1. Bene anche Eleonora Leva (3.1), che dopo aver battuto Ilenia Capra (3.3) al fotofinish nel match d’esordio disputa un incontro molto equilibrato contro Dell’Orto deciso solo per 7-5 al tie break del terzo parziale.

Nel tabellone maschile a trionfare è Luca Vecchiato dello Sporting Senago che in finale s’impone sul cerianese Andrea Basilico per 4-1 4-2. “Dopo aver conquistato il miglior punteggio nelle 6 tappe del circuito, Vecchiato era senz’altro il favorito e ha meritatamente conquistato anche il Master finale.

“È stata una bella giornata di sport e, nel complesso, siamo soddisfatti di tutto il circuito che ha dimostrato il gradimento che la formula rodeo continua a ottenere da parte dei giocatori”, ha chiosato il Presidente del Ct Ceriano Severino Rocco.

