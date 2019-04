Serie B, buona la prima per le ragazze dello Junior Milano

Comincia col piede giusto l’avventura dello Junior Tennis Milano nel campionato di Serie B 2019. Le ragazze, capitanate da coach Fantasio Piscopo, vincono per 3-1 nell’esordio casalingo nel girone 4 contro l’SSD Ferratella Roma in un confronto tutt’altro che semplice. Bene Federica Prati, già trascinatrice nel campionato passato, che parte subito in quarta e concede appena due giochi a Marianna Natali. Brava anche la ventenne ucraina Krystyna Pochtovyk che, scrollatasi di dosso l’emozione del debutto con i colori dello Junior, supera Susanna Giovanardi al terzo set. Terzo parziale fatale invece per Francesca Falleni che cede a Camilla Strippoli, brava a riaprire le sorti dell’incontro. Il sigillo sul primo successo casalingo firmato Junior arriva però dal doppio Falleni/Prati che s’impone su Natali/Giovanardi al termine di un match tiratissimo deciso per pochissimi punti. Falleni, che pur giovanissima è la giocatrice con più presenze con i colori del club di via Cavriana, si riscatta subito e insieme a un’ottima Prati regala il punto decisivo al team. Vince dunque lo Junior Tennis Milano che sale a 3 punti nel raggruppamento 4, al comando insieme al Tennis Training Foligno. “Bellissima gara da parte delle ragazze contro avversarie non facili, tutte giocatrici complete e competitive”, ha commentato il direttore operativo Filippo Maltempi.

Era ben più complicato il compito per i ragazzi della squadra maschile dello Junior (girone 6), tutti all’esordio assoluto a livello di Serie B. Nella difficile trasferta di Lecce, contro il Ct Mario Stasi, vince solo Boris Sarritzu e così la sfida si chiude col punteggio di 5-1 in favore dei pugliesi. Passo falso da mettere in preventivo e che non compromette certo il cammino dei ragazzi. Nel girone 6 vincono solo i pugliesi, mentre il pareggio tra Tennis Park Genova e il Tennis Torres di Sassari lascia tutti i giochi apertissimi. Buone, anzi ottime notizie arrivano invece dai più giovani impegnati nelle competizioni individuali. Sofia Aloja si è infatti laureata campionessa regionale under 13 col successo ottenuto nella competizione giocata al Tennis Club Oggiono (Lecco). Grazie a questo successo, Aloja stacca il pass per i campionati nazionali di categoria. Lorenzo Paolini ed Edoardo Famà invece vincono la seconda tappa lombarda del Trofeo Kinder +Sport che si è disputata allo Sporting Milano 3, rispettivamente nell’under 14 e nell’under 16 maschile. Tornando alle squadre, adesso è già tempo di pensare al prossimo turno. Dopo la pausa pasquale si torna in campo giovedì 25 aprile con la trasferta in Puglia per le ragazze (contro l’Angiulli Bari) mentre i maschi ospiteranno il Tc Livorno sui campi di via Cavriana. La Serie B 2019 entra nel vivo…

Serie B femminile, prima giornata – Junior Tennis Milano b. SSD Ferratella Roma 3-1

Federica Prati (J) b. Marianna Natali (F) 6-1 6-1; Krystyna Pochtovyk (J) b. Susanna Giovanardi (F) 2-6 6-1 6-3; Camilla Strippoli (F) b. Francesca Falleni (J) 6-2 1-6 6-0; Prati/Falleni b. Natali/Giovanardi 7-6(1) 6-4.

Serie B maschile, prima giornata – Ct Mario Stasi Lecce b. Junior Tennis Milano 5-1

Juan ignacio Iliev (L) b. Stefano Rieti (J) 6-3 6-0; Boris Sarritzu (J) b. Giammarco Micolani 7-6(5) 6-3; Franco G. Agamenone (L) b. Matteo Battaglia (J) 6-1 6-0; Piotr Kusiewicz (L) b. Federico Bonatti (J) 6-3 6-0; Iliev/Kusiewicz b. Battaglia/Bonatti 6-0 6-1; Micolani/Agamenone b. Rieti/Sarritzu 6-0 6-1.

