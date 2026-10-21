ATP 250 Lione 2026: mai domo Wawrinka, supera Landaluce e si regala Cobolli

Stan Wawrinka sconfigge Martin Landaluce al primo turno dell’ATP 250 di Lione 2026 (6-3 6-7(2) 7-6(5) in 2 ore e 46 minuti) e ritrova la vittoria nel circuito maggiore a distanza di cinque mesi. Per l’iconico tennista svizzero si tratta del penultimo torneo della carriera, che si concluderà all’ATP 500 di Basilea in programma dal 26 ottobre al 1 novembre sui campi indoor della città elvetica. Sul veloce di Lione (anch’esso indoor), il 41enne mette in scena una prestazione di lotta e buon tennis, sconfiggendo il classe 2006 spagnolo che è tra le rivelazioni della stagione. Spiccano i 15 aces e l’84% di punti vinti con la prima palla, dati che raccontano di un ottimo rendimento al servizio. Al secondo turno, “Stan” si regalerà la sfida al numero 1 del seeding, Flavio Cobolli

Archiviato Lione, Wawrinka concluderà davanti al pubblico di casa una carriera leggendaria con 3 Slam all’attivo (Australian Open 2014, Roland Garros 2015, US Open 2016) e un oro olimpico in doppio a Pechino 2008, quando giocò in coppia con un certo Roger Federer. I due hanno condiviso anche la vittoria della Coppa Davis 2014. Risultati ottenuti nell’epoca d’oro dei Big Three, che lo inseriscono di diritto tra i grandissimi di questo sport.

Le parole

“21 anni di differenza con Martin? Lui è giovane, io anziano, sono contento di averla spuntata!”. Wawrinka ha scherzato così al termine della partita, nell’intervista rilasciata subito dopo il match. Dopodiché ha aggiunto: “Mi sono davvero divertito oggi“. Lo svizzero ha poi concluso così: “Il mio team è sempre al mio fianco, per me era importante essere qui e stare bene in campo dato che sono gli ultimi due tornei della mia carriera”.