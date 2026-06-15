ATP 250 Stoccarda 2026: Shelton e quel particolare record da testa di serie numero 1

Ben Shelton conquistando l’ATP 250 di Stoccarda 2026 ha eguagliato un particolare record di Kevin Anderson che risaliva al 2018, precisamente all’ATP 250 di New York. Shelton e Anderson, testa di serie numero 1 nei rispettivi tornei, hanno conquistato il titolo con un percorso particolarmente travagliato: solo vittorie al terzo set. Sono gli unici due casi della storia in cui il numero 1 del seeding abbia vinto un titolo passando solo ed esclusivamente per partite al meglio dei tre set chiuse al terzo.

Curiosamente, Shelton ha perso il primo set nei primi tre match dando vita ad una vera e propria rimonta, mente in finale contro Taylor Fritz ha perso il secondo parziale. C’è stato un altro tennista capace di realizzare un’impresa simile: Alexander Bublik ha vinto l’ATP 250 di Montpellier 2024 vincendo ogni turno al terzo set. Il kazako, però, era testa di serie numero 2 e diede vita a quattro rimonte avendo sempre perso il primo set.