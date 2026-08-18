Bolelli-Vavassori, buona la prima a Cincinnati

Parte con una vittoria l’avventura di Simone Bolelli e Andrea Vavassori al Masters 1000 di Cincinnati. La coppia italiana supera al Court 10 i due cugini Valentin Vacherot, monegasco, e Arthur Rinderknech, francese, al termine di una sfida equilibrata e combattuta. Gli azzurri si impongono 7-6(10), 3-6, 10-5, mostrando solidità nei momenti decisivi.

Il cemento nordamericano non aveva regalato fin qui particolari soddisfazioni ai due italiani. Bolelli e Vavassori erano reduci rispettivamente dalla sconfitta nei quarti dell’ATP 500 di Washington contro Ariel Behar e dall’indiano Chandrasekar e dall’eliminazione al primo turno del Masters 1000 di Montreal contro i brasiliani Orlando Luz e Rafael Matos. A Cincinnati arriva però un successo importante contro una coppia tutt’altro che semplice.

La partita è stata inoltre condizionata da due interruzioni per pioggia, che hanno spezzato il ritmo e reso ancora più complicata la gestione dell’incontro. Bolelli e Vavassori hanno però mantenuto la concentrazione e chiuso la sfida con il 10-5 finale, conquistando così un primo risultato positivo nel torneo.