Laver Cup 2027, si vola Oltreoceano: Los Angeles città ospitante

Per la quarta volta nella sua storia la Laver Cup si terrà negli Stati Uniti d’America: dopo Chicago 2018, Boston 2021 e San Francisco 2025, nel 2027 sarà la volta di Los Angeles. La competizione che vede affrontarsi una selezione di tennisti europei ed una proveniente dal resto del mondo si tiene tradizionalmente un anno nel Vecchio Continente e un anno Oltreoceano alternando anni pari ed anni dispari.

Pur essendo diventata evento ufficiale ATP nel 2019, la Laver Cup continua a non assegnare punti per il ranking. Il Team Europe guida l’albo d’oro con cinque successi contro i tre del Team World che però ha vinto l’edizione 2025. La Laver Cup 2026 è in programma a Londra dal 25 al 27 settembre e vedrà Flavio Cobolli nelle fila del Team Europe. Flavio presenziò anche nel 2024 da riserva e nel 2025 giocò un match perdendo 6-4 6-3 contro Joao Fonseca.

Le reazioni da Los Angelese

Per Los Angeles si tratta di un periodo storico incredibilmente intenso dal punto di vista sportivo: Mondiali di Calcio, LXI Super Bowl, Olimpiadi estive del 2028 e ora anche la Laver Cup 2027. La competizione si terrà all’Intuit Dome, la casa della squadra di basket dei Los Angeles Clippers. A tal proposito il CEO della Laver Cup, Steve Zacks, ha detto: “Los Angeles è una delle destinazioni cardine per i maggiori eventi sportivi in questo periodo e l’Intuit Dome ha ridefinito l’esperienza dei tifosi stabilendosi come punto di riferimento per gli eventi live”. Ha aggiunto anche: “Non potremmo pensare a città e strutture migliori per ospitare la decima edizione della Laver Cup”.

Riguardo all’assegnazione del decennale alla città californiana è intervenuto anche il presidente e CEO della Commissione Sport & Intrattenimento di Los Angeles, Kathryn Schloessman. Ha detto: “La Laver Cup nel 2027 tra Mondiali e Giochi Olimpici e Paralimpici rinforza la posizione della nostra città come punto di riferimento per gli sport, non vediamo l’ora di accogliere visitatori da tutto il mondo”.