Masters 1000 Monte-Carlo 2026, Humbert: “Andrò in campo contro Sinner con la giusta mentalità”

Ugo Humbert ha appreso direttamente in campo che avrebbe sfidato Jannik Sinner al secondo turno del Masters 1000 di Monte-Carlo 2026. “Non guardo più i tabelloni, sono concentrato solo sul mio primo avversario” ha dichiarato dopo il successo ai danni del connazionale Moise Kouame, come riportato da L’Equipe.

Pur partendo chiaramente sfavorito contro Sinner, il francese è entusiasta dell’opportunità di affrontarlo: “È passato molto tempo dall’ultima volta che ci siamo sfidati, ma sono molto contento. Sarà molto interessante e prevedo una grande atmosfera tra italiani e francesi. Scenderò in campo con la giusta mentalità“. Infine, il transalpino ha concluso: “Sappiamo che Jannik è molto solido da entrambi i lati: penso che in questo momento sia il giocatore più solido del circuito. L’unico modo per batterlo è cercare di andarsi a prendere la vittoria“.