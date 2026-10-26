Zverev, da numero uno junior alla vetta ATP: solo altri cinque ci sono riusciti

Non basta arrivare al vertice del tennis professionistico per entrare in una cerchia così ristretta. Alexander Zverev sta per riuscirci, completando un percorso che lo ha visto raggiungere il primo posto mondiale anche nel circuito juniores. Quando conquisterà ufficialmente la vetta del ranking ATP, diventerà il sesto giocatore della storia ad aver raggiunto il numero uno in entrambe le categorie.
Prima di lui, soltanto Roger Federer, Stefan Edberg, Ivan Lendl, Marcelo Ríos e Andy Roddick erano riusciti nell’impresa. Un dato che aggiunge una particolarità alla carriera del tedesco, ormai vicino a un nuovo traguardo personale.
A proposito di Zverev, Federer ha recentemente svelato i consigli che gli ha dato per anni, prima che il classe 1997 riuscisse finalmente a conquistare il suo primo titolo Slam. Un successo arrivato quest’anno, seguito dalla vittoria agli US Open dopo il trionfo al Roland Garros.
Il tedesco si prepara così a chiudere la stagione da numero uno del mondo. Un risultato importante, sul quale potrebbero però pesare, nel dibattito tra gli appassionati, i problemi fisici che hanno condizionato il rendimento di Carlos Alcaraz e Jannik Sinner nel corso dell’anno.