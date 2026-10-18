Challenger 50 Catania 2026, bentornato Cadenasso: vince il titolo, primo acuto post infortunio

Gianluca Cadenasso vince il Challenger 50 di Catania 2026 e manda un segnale importante dopo tre mesi di stop per l’infortunio al polso. Sulla terra rossa siciliana, il tennista ligure supera in finale Radu Mihai Papoe (326 ATP) con lo score di 6-3 3-6 6-4 al termine di 2 ore e 38 minuti di battaglia.

Dopo un ottimo avvio di stagione, culminato con il successo al Challenger 75 di Asuncion e la wild card per gli Internazionali BNL d’Italia, Cadenasso è incappato nel problema al polso che lo ha costretto ad un intervento chirurgico. Il classe 2004 si è fermato dopo la sconfitta al primo turno di qualificazioni di Wimbledon di luglio, per poi rientrare a metà settembre nel circuito Challenger. Una buona settimana al Challenger 50 di Bari (quarti di finale) ha rappresentato il segnale che Cadenasso stesse ritrovando un ottimo livello. Con il successo a Catania, l’italiano migliora ulteriormente il proprio piazzamento: salirà alla posizione numero 183, a 60 punti dalla Top 150.