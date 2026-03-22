Masters 1000 Miami 2026: Shelton out, si chiude un Sunshine Double deludente

Marzo al di sotto delle aspettative per Ben Shelton che, con l’eliminazione nel Masters 1000 di Miami 2026 per mano di Alexander Shevchenko (n.84 ATP), chiude un Sunshine Double decisamente deludente. Pesante passaggio a vuoto per il 23enne statunitense, che tra Florida e California ha racimolato una sola vittoria. Fuori al terzo turno a Indian Wells contro Learner Tien, su una superficie sì più lenta ma che sulla carta avrebbe dovuto favorirlo contro il classe 2005 allievo di Michael Chang, e sconfitto clamorosamente in rimonta dal kazako Shevchenko, 6-7(3) 7-6(3) 6-3, sul cemento rapido di Miami. Il 1000 della Florida si conferma stregato per Shelton, che anche nel 2025 si era fatto sorprendere all’esordio dal numero 182 del mondo Coleman Wong. Grande occasione mancata per scalare il ranking ATP dall’americano, che si presentava alle porte del Sunshine Double con il successo nell’ATP 500 di Dallas, sollevato tra l’altro battendo avversari ostici come Taylor Fritz, Denis Shapovalov e Gabriel Diallo.

SI VOLA SU TERRA

Resta ai margini della Top ten Shelton, che dovrà cercare di limitare i danni nello swing su terra battuta, superficie che meno gli si addice e dove storicamente non ha mai impressionato. I punti da difendere sono pochi (fuori all’esordio a Monte-Carlo e Roma, ko al terzo turno a Madrid), l’unico acuto del 2025 è stata la finale nell’ATP 500 di Monaco persa contro Alexander Zverev. Al Roland Garros l’americano si era fermato agli ottavi di finale, non sfigurando affatto contro il futuro campione Carlos Alcaraz. I mezzi per agganciare le prime cinque posizioni del ranking mondiale ci sono tutti, ma servirà innanzitutto trovare continuità sul cemento e sulle superfici rapide per poi solidificarsi sulla terra. Sarà fondamentale fare risultati in primavera, in modo da arrivare al cemento estivo in fiducia e con un buon paracadute in vista del titolo da difendere nel Canada Open, lo scorso anno a Toronto e questa stagione a Montréal, e dei quarti da ripetere, o migliorare, nel Masters 1000 di Cincinnati.