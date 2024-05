Trofeo Bonfiglio: la pioggia, poi Sciahbasi. Attesa per Frodin, giocatrice-attrice

Era prevista pioggia questo martedì a Milano e le previsioni meteo ci hanno azzeccato. Solo in parte però, perché già nel primo pomeriggio i vialetti del Tennis Club Milano Alberto Bonacossa sono tornati a popolarsi. Per garantire il corretto svolgimento del torneo gli organizzatori sono così stati costretti a chiedere ospitalità ai circoli dell’hinterland: Milano 2, Giussano e Milano 3, che hanno messo a disposizione due campi coperti ciascuno. La prima impresa del 64° Trofeo Bonfiglio è stata insomma quella di essere riusciti a concludere tutti i match in programma, con una piacevole sorpresa per i colori azzurri. A completare il poker tricolore capace di superare il primo turno degli Internazionali d’Italia Juniores – lunedì avevano vinto Pierluigi Basile, Jacopo Vasamì e Daniele Rapagnetta – è arrivato infatti anche il successo di Matteo Sciahbasi. Il classe 2007 marchigiano, n.186 dell’ITF Junior Ranking, ha compiuto la seconda impresa di giornata superando il n.21 al mondo (e testa di serie numero 10 del torneo) Oliver Bonding con il punteggio di 6-4 6-7 7-5. Fratello di Lorenzo, si allena a Verona al Ct Scaligero con coach Viktor Galovic. Doppiamente bravo Matteo – seguito a Milano dai tecnici della Fitp – perché il match, che era stato sospeso dopo l’acquazzone caduto su Milano lunedì sera sullo score di 6-4 5-6 40-40, si è complicato per l’azzurro che, sotto di un break nel set decisivo, è riuscito a recuperare lo svantaggio e ad avere ragione del forte 16enne britannico. Niente da fare per gli altri italiani in gara, Gaia Maduzzi (battuta 7-5 7-6 dalla tedesca Valentina Steiner) e Lorenzo Angelini (6-2 6-2 per il lucky loser spagnolo Carles Cordoba). Fuori anche l’ultima italiana in gara, la 16enne toscana Sveva Pieroni, sconfitta nettamente dalla 17enne Mayu Crossley (6-2 6-1), giapponese con un best ranking di numero 5 al mondo.

Da Hollywood ai campi da tennis di via Arimondi, c’è curiosità per rivedere in campo, dopo il netto successo all’esordio sulla russa Maria Golovina, il talento statunitense Thea Frodin, n.40 dell’ITF Ranking Junior ma salita agli onori della cronaca per essere stata in alcune scene la piccola Serena Williams nel riuscito film “King Richard – Una famiglia vincente”. La pellicola, grazie alla quale Will Smith vinse l’Oscar come miglior attore per la sua interpretazione del papà delle Williams, è piaciuta agli appassionati, che hanno visto i colpi potenti della piccola Serena, interpretata nelle scene di campo proprio dalla Frodin. Allora 12enne, era considerata ai tempi la numero 1 degli Stati Uniti nella sua fascia d’età. “Non dovevo recitare – ha raccontato la nativa di Woodland Hills, un sobborgo di Los Angeles – ed ero impegnata solo come giocatrice: è stato faticoso ma divertente. Dovevo imitare il gioco di Serena anche se il mio stile è diverso. Ma credo di esserci riuscita”. Oggi 15enne, Frodin affronterà una delle giocatrici più in forma del circuito, la 16enne britannica, testa di serie n.5 al J500 milanese (la più prestigiosa delle sei categorie ITF), Mingge Xu. Mercoledì dalle ore 9, giornata con tanto tennis da vedere: in programma 32 match di singolare e 16 di doppio. L’ingresso al Tennis Club Milano è, come sempre, gratuito.

Tabellone singolare maschile, primo turno

M. Sciahbasi (Ita, Wc) b. O. Bonding (Gbr, 10) 6-4 6-7(7) 7-5, N. Budkov Kjaer (Nor, 1) b. T. Sickenberger (Ger, Q) 6-2 6-1, C. Cordoba (Esp, LL) b. L. Angelini (Ita, Wc) 6-2 6-2, M. Rottgering (Ned, 16) b. R. Senthil Kumar (Ind, Q) 6-1 6-3, J. Kennedy (Usa) b. M. Mrva (Cze, 4) 6-2 6-3, M. Zeitune (Arg) b. A. Trifi (Tun, Q) 6-4 6-3, N. Johnston (Usa, Q) b. M. Stenzer (Ger) 6-4 rit., F. Thomas (Sui, Q) b. K. Froemel (Cze, Q) 2-6 6-3 6-4, R. Turcanu (Rou, Q) b. J. Leach (Usa, 14) 6-3 6-7(3) 7-6(4), I. Mayew (Usa) b. R. Bennani (Mar, 13) 1-0 rit., N. Trouve (Fra) b. R. Karki (Usa, Q) 6-0 7-5.

Tabellone singolare femminile, primo turno

I. Jovic (Usa, 14) b. A. Pushkareva (Q) 6-4 6-3, D. Egorova b. L. Brunkel (Den, Q) 6-1 6-2, N. Taraba Wallberg (Swe, Q) b. K. Penickova (Usa, 16) 4-6 6-4 6-0, M. Crossley (Jpn, 13) b. S. Pieroni (Ita, Wc) 6-2 6-1, V. Steiner (Ger, Q) b. G. Maduzzi (Ita) 7-5 7-6(3), L. Cinalli (Arg) b. A. Vergara Rivera (Chi, 7) 6-3 6-4, M. Stojsavljevic (Gbr) b. Y. Chen (Chn, Q) 6-2 2-6 6-2, S. Fajmonova (Cze, Q) b. O. Carneiro (Bra) 6-3 7-6(2), H. Klugman (Gbr, 3) b. J. Hossam Salah (Egy, Q) 6-1 6-0, N. Lagaev (Can, Q) b. C. Esquiva Banuls (Esp) 7-5 7-5.

