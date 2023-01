Lavinia Morreale, nuovo talento del tennis italiano

Lavinia Morreale è uno dei volti nuovi del tennis giovanile italiano. Entrata all’ultimo nel tabellone cadetto degli Australian Open, ha superato due turni di ‘quali’ nonché l’esordio nel main draw, battendo la giapponese Tsujioka con il punteggio di 7-6 6-1. Ma chi è Lavinia Morreale, da dove arriva e, soprattutto, dove vuole arrivare?

La storia. Lavinia Morreale nasce a Karlsruhe (sud-ovest della Germania) il 16 agosto 2005 da mamma polacca e papà siciliano (di San Biagio, un paesino vicino ad Agrigento). I genitori hanno cercato sin da subito di mettere la figlia nelle migliori condizioni per coltivare il sogno di diventare una tennista professionista, dalla scelta di un centro tecnico a Colonia sino al trasferimento a Palermo, alla corte di Francesco Cinà (storico coach di Roberta Vinci e papà del talentino Federico, anch’egli presente nel torneo juniores di Melbourne). “Lavinia lavora stabilmente in Sicilia da poco più di un anno – racconta Claudio Garda, il maestro che principalmente la sta accompagnando nell’avventura dei tornei giovanili -, anche se nelle stagioni precedenti veniva a trovarci durante il periodo estivo. Ci conosciamo da tempo. È una ragazza dotata di una maturità fuori dal comune per l’età; sa cosa vuole ed è disposta a tutto per raggiungere i suoi obiettivi”.

Il tennis. Alta 171 cm, Lavinia ha grande energia e notevole attitudine alla lotta. Il suo gioco è piuttosto fisico, ma nell’ultimo periodo ha migliorato molto la capacità di costruire i punti per chiuderli in maniera sempre più aggressiva. Il servizio è un buon colpo, che le consente di iniziare gli scambi con il pallino del gioco in mano. “Deve migliorare alcuni aspetti tecnici – spiega ancora Garda – ma i margini sono tanti e il materiale umano fa davvero ben sperare. Se da un punto di vista professionale è una lavoratrice instancabile, sotto il profilo umano è semplice e genuina; sempre con il sorriso sulle labbra e la battuta pronta. Prima di partire per l’Australia era molto felice ma anche un po’ preoccupata, poiché fino all’ultimo istante non era sicura di accedere alle qualificazioni (oggi è n.132 ITF under 18, ma dopo Melbourne sicuramente salirà in classifica; ndr)”. In Australia è giunta proprio con Francesco Cinà; al secondo turno affronterà la forte tedesca Ella Seidel, numero 31 al mondo di categoria. La spedizione ‘down under’ di Lavinia Morreale, comunque vada stanotte, è stata un successo. Un’altra ragazza azzurra di talento è pronta a inseguire il proprio sogno.

