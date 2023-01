La corsa verso Roma entra nel vivo: da mercoledì al Tc Cagliari in campo i favoriti dell’Open BNL

I campi del Tennis Club Cagliari sono affollatissimi già da una decina di giorni, nei quali sulla terra battuta di Monte Urpinu si sono intrecciati sogni e desideri di quasi 250 giocatori di tutti i livelli, in gara nel primo Open BNL della stagione con l’obiettivo di conquistare un posto al Foro Italico. Ma il bello viene adesso. Fra venerdì e sabato il torneo diretto da Andrea Lecca, dotato di 23.000 euro di montepremi, distribuirà la bellezza di quattordici pass per l’evento più famoso del tennis italiano: alcuni per le pre-qualificazioni degli Internazionali d’Italia dei professionisti Atp e Wta; altri per le finali nazionali di terza e quarta categoria, previste in contemporanea sugli stessi campi della Capitale. Vuol dire che nel club sardo, sede – di nuovo – del primo dei 25 appuntamenti Open sparsi da qui a fine aprile in tutte le regioni d’Italia, sta per scoccare l’ora dei favoriti, guidati nel maschile dall’abruzzese Andrea Picchione, 24enne dell’Aquila classificato 2.1 in Italia e numero 684 della classifica Atp. Un giocatore, in campo dagli ottavi di finale di mercoledì, che il pubblico imparerà a conoscere e apprezzare, visto che si tratta del nuovo innesto del Tennis Club Cagliari per il campionato di Serie B1, al via a metà maggio. Insieme a quest’ultimo, esordiranno mercoledì anche il n.2 del seeding Giuseppe La Vela, il numero 3 Alessandro Raffaele Bellifemmine e tanti altri giocatori con classifica Atp, pronti a darsi battaglia per il successo finale e per il posto a Roma riservato al vincitore, così come alla coppia che si aggiudicherà il doppio.

Lo stesso vale per le donne, in un tabellone – quello di singolare – guidato da un’altra abruzzese, Anastasia Grymalska, che pur avendo ridotto tantissimo l’attività internazionale (dopo un passato da n.213 Wta) ha conservato grande competitività. A Cagliari lo sanno bene: l’hanno vista vincere l’Open BNL nel 2022 e la attendono per il bis, che inseguirà partendo dai quarti di finale. Saranno in gara dagli ottavi di mercoledì, invece, le 2.2 Chiara Catini, Jessica Bertoldo e Anastasia Piangerelli, oltre alla 2.3 Barbara Dessolis, uno dei pilastri della formazione di Serie A2 del Tennis Club Cagliari. Proveranno a raggiungerla la sorella Marcella e le altre compagne di club Barbara Zucca e Francesca Mostallino, impegnate oggi nei sedicesimi. La conclusione di tornei Open di singolare è prevista per sabato. Oltre ai vincitori dei singolari Open e alle coppie vincitrici dei doppi, che giocheranno a maggio le pre-qualificazioni per Masters 1000 e Wta 1000, dal Tc Cagliari voleranno a Roma anche i vincitori della conclusione delle sezioni di terza categoria di singolare e i campioni (di singolare e doppio, maschile e femminile) di quarta categoria. Il livescore dell’Open BNL è disponibile nella sezione dedicata del sito della Federtennis, l’ingresso è gratuito per l’intera durata della manifestazione, primo grande evento di un 2023 che al Tennis Club Cagliari si annuncia più intenso che mai. Il clou sarà il super Challenger primaverile (1-7 maggio), torneo della nuova categoria 175 varata dall’Atp, come via di mezzo fra circuito maggiore e Atp Challenger Tour. Una manifestazione che porterà in Sardegna tanti nomi di spessore.

