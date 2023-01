Wheelchair tennis femminile in primo piano. A Scanzo il raduno della nazionale

Momento importante per il settore tennis di SBS – Special Bergamo Sport, con il raduno della Nazionale azzurra femminile che è andato in scena sui campi di Scanzorosciate, grazie al supporto della stessa SBS e in particolare del responsabile tennis dell’associazione orobica, Claudio Filipazzi. Sul sintetico di Scanzo, erano presenti per gli allenamenti Silvia Morotti, Vanessa Ricci e Grazia Lumini, mentre a coordinare la giornata di allenamento c’era Vincenzo Rastelli (fiduciario del wheelchair per la Regione Lombardia), oltre allo stesso Filipazzi come sparring partner. Presente inoltre Walter Schmidinger, consigliere regionale della Federazione con delega al settore del tennis in carrozzina. Sarebbero dovuti essere a Scanzo anche altri due personaggi che seguono costantemente la Nazionale, ossia Giulia Valdo (giocatrice) e Giancarlo Bonasia (tecnico), ma entrambi non sono potuti partire perché l’aereo proveniente da Pescara ha subìto un guasto tecnico costringendo all’annullamento del volo.

Per le bergamasche Morotti e Ricci (campionesse italiane della specialità del doppio, numero 69 e 72 Itf), in realtà è stato un ritrovarsi con la maglia azzurra sui campi di casa, considerato che la struttura di Scanzorosciate ospita lungo tutto l’anno gli allenamenti della SBS. Un momento che ha avuto un significato particolare proprio per l’associazione orobica, ormai sempre più protagonista ad alto livello. “Per noi – ha spiegato Filipazzi – è stato un piacere poter ospitare la Nazionale, e ci auguriamo che questo non resti un episodio isolato. Siamo impegnati costantemente per la buona riuscita del nostro progetto, e in particolare il settore femminile ci ha dato segnali importanti nelle ultime stagioni. Vantiamo due eccellenze italiane come Morotti e Ricci, senza contare Anna Maria Bertola, oggi in recupero dopo un’operazione ma sempre nel gruppo delle migliori. Ci teniamo a ringraziare tutto lo staff del Tennis Scanzorosciate per la loro disponibilità”.

Un’altra buona notizia per il tennis targato SBS arriva invece da Cremona, e in particolare dalla Canottieri Baldesio, dove Paolo Cancelli si è imposto nel singolare e nel doppio di terza categoria. Si trattava del primo torneo di tennis in carrozzina del 2023, e del primo evento del Circuito Fit-Lab 3.11 del nuovo anno: otto i giocatori presenti, divisi in due gironi.

Risultati

Singolare maschile di terza categoria: Monti b. Riseri 6-4 6-3, Cancelli b. Monti 6-2 6-1, Monti b. Cinquetti 7-6 6-3, Cancelli b. Riseri 6-1 6-1, Cinquetti b. Riseri 6-2 6-7 10/4, Cancelli b. Cinquetti 6-1 6-0.

Doppio maschile di terza categoria: Cancelli/Cinquetti b. Monti/Riseri 6-0 6-1, Monti/Cancelli b. Riseri/Cinquetti 6-3 7-6, Cancelli/Riseri b. Monti/Cinquetti 6-1 6-0.

Leggi anche: