A che ora mercoledì Sinner-Norrie: orario e diretta tv Giorgio Armani Tennis Classic 2026

Jannik Sinner torna in campo per la prima volta dopo il Roland Garros. Il numero uno del mondo giocherà mercoledì 24 giugno alle 15.30 contro Cameron Norrie nel Giorgio Armani Tennis Classic.

DOVE SEGUIRE SINNER-NORRIE

L’evento si svolgerà tra il 23 e il 27 di giugno all’Hurlingham Club di Londra e vedrà tra i suoi protagonisti anche Flavio Cobolli e Luciano Darderi. In virtù della massiccia presenza azzurra – ci sarà anche Flavia Pennetta tra le Legends del torneo – SuperTennis trasmetterà tutto il torneo sui propri canali (numero 64 del digitale terrestre e numero 212 di Sky).