Alcaraz programma il suo 2027: confermato il ritorno all’ATP 500 del Queen’s

Le star si muovono con grande anticipo, in tutti i campi. E quando giocatori del calibro di Carlos Alcaraz devono decidere quale torneo giocare, gli organizzatori devono farsi avanti subito. La prima certezza arriva dall’ATP 500 del Queen’s, che ha annunciato sui social di essersi assicurato per il 2027 la presenza del due volte campione spagnolo.

Alcaraz ha vinto il trofeo più prestigioso su erba al di fuori di Wimbledon nel 2023, anno in cui si ripetè all’All England Club, e nel 2025, mettendo il suo nom al fianco degli altri pluri-campioni del torneo come Matteo Berrettini, Andy Murray, Feliciano Lopez e Marin Cilic tra i più recenti. Nel 2024 perse al secondo turno da Jack Draper, ma va ricordato che il sette volte campione Slam arrivava dal primo e agognato successo in carriera al Roland Garros, e si sa come le grandi vittorie richiedano tempo per essere metabolizzate. Per alcuni si tratta di davvero poco, visto che Alcaraz vinse anche quell’edizione dei Championships, l’ultima prima della doppietta di Jannik Sinner. Nel 2026, invece, il Queen’s ha avuto la sola sfortuna di capitare nel bel mezzo della convalescenza di Carlos dal problema al polso.