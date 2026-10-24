ATP 250 Almaty 2026: Basilashvili torna in una finale ATP dopo 4 anni

È Nikoloz Basilashvili il primo finalista dell’ATP 250 di Almaty 2026. Il georgiano supera in 2 ore e 16 minuti il greco Stefanos Tsitsipas (n.39 ATP) con il punteggio di 6-4 (5)6-7 6-3 e torna all’ultimo atto di un torneo ATP dopo oltre 4 anni, quando al ‘500’ di Doha 2022 perse in due set contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut. Un match bellissimo, giocato alla grande da entrambi che non si sono mai risparmiati, ma alla fine è stato il numero 128 del mondo a spuntarla, autore di una settimana fantastica fino a questo momento. Basilashvili, infatti, arrivava a questa partita senza aver perso nemmeno un set e a suon di prestazioni di livello ha conquistato la decima finale della sua carriera nel circuito maggiore, in attesa della seconda semifinale del torneo kazako che vedrà scontrarsi il padrone di casa Alexander Bublik e il russo Daniil Medvedev.

Un ottimo Tsitsipas

Qualche rammarico, invece, per Tsitsipas che subisce due soli break, ma decisivi e non riesce a raggiungere la seconda finale del suo 2026 dopo il trionfo all’ATP 250 di Gstaad dello scorso luglio. Prosegue la seconda parte di stagione più che positiva per l’ex numero 3 del mondo che, dall’inizio della sua collaborazione con Patrick Mouratoglou prima dello US Open, sta ritrovando la forma migliore. Da lunedì 26 ottobre, il nativo di Atene salirà alla 33esima posizione del ranking mondiale, sempre più vicino al ritorno nella Top 30 in cui non entra dallo scorso febbraio.