ATP 250 Almaty 2026: Medvedev continua la caccia alle ATP Finals

Daniil Medvedev ha avuto un 2026 altalenante, ma in crescita rispetto al 2025. Il sigillo su questo miglioramento sarebbe la qualificazione alle ATP Finals 2026 di Torino, appuntamento mancato nel 2025 dal russo per la prima volta dal 2018. Per questo la vittoria al secondo turno dell’ATP 250 di Almaty 2026, ottenuta contro il giapponese Sho Shimabukuro con il punteggio di 6-2 6-1, era un passo obbligatorio. Ai quarti di finale, il campione dello US Open 2021 affronterà Terence Atmane, vincitore su Mattia Bellucci con il punteggio di 6-7(4) 7-6(2) 7-6(5).

Medvedev è il campione in carica del torneo kazako, unica gioia del suo 2025 e forse primo momento di svolta verso il ritorno alla top 10: il dato è curioso anche per un altro motivo, perché Daniil era detentore di un record ancora parzialmente intatto. Medvedev, infatti, ha vinto 23 dei suoi 24 trofei in città diverse. Prima dell’ATP 500 di Dubai 2026, non aveva mai difeso un titolo in carriera, e in quell’occasione la finale non si disputò a causa del ritiro di Tallon Griekspoor per problemi fisici, privando l’ex numero uno del mondo della possibilità di difendere il suo regno sul campo.

La race

Medvedev si trova al sesto posto della Race to Turin alle spalle di Flavio Cobolli, distante ora soli 80 punti. In attesa dei risultati della settimana, che vedrà l’italiano in campo all’ATP 250 di Lione e Arthur Fils a quello di Bruxelles, i pretendenti sanno che questa settimana non può ancora essere decisiva a livello matematico, ma può mettere in discesa gli impegni delle prossime settimane. Tutti e tre, con un’ottima prestazione nei 250, potrebbero infatti chiudere il discorso qualificazione durante gli ATP 500 di Vienna (Medvedev e Cobolli) e Basilea (Fils).

Più indietro Frances Tiafoe, il cui rientro in campo è atteso a Vienna, e Rafael Jodar (iscritto a Basilea), rispettivamente il numero 8 e 9 della Race. Jannik Sinner ha liberato un posto per Torino, che ad oggi andrebbe proprio allo spagnolo. Staccati di quasi 300 punti Alex De Minaur e Novak Djokovic: il serbo ha dichiarato apertamente di voler partecipare alle ATP Finals per la prima volta dal 2023, e per farlo ha chiesto e ottenuto una wild card per il torneo di casa Roger Federer in Svizzera.