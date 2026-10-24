ATP 250 Lione 2026: Fritz vince il derby americano con Paul e conquista la finale

In attesa del derby azzurro tra Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti, Taylor Fritz vince il primo derby di giornata a stelle strisce valido per la semifinale dell’ATP 250 di Lione 2026 contro l’amico Tommy Paul per 6-3 7-5 dopo 1 ora e 41 minuti di gioco. Nonostante i problemi al ginocchio che hanno caratterizzato la sua stagione, il californiano raggiunge la quinta finale del suo 2026, la 26esima della carriera a livello ATP, dopo il trionfo nel ‘500’ di Washington e le sconfitte nei ‘500’ di Dallas e Halle e nel ‘250’ di Stoccarda.

Una vittoria importante per Fritz che all’ultimo atto del torneo francese si giocherà probabilmente l’ultima possibilità di qualificarsi alle Nitto ATP Finals di Torino. L’americano, attualmente in 12esima posizione a quota 2695 punti nella Race, si trova a 464 punti dall’ultimo posto disponibile, occupato dallo spagnolo Rafael Jodar (3159 pti), finalista del Masters 1000 di Shanghai. In caso di trionfo a Lione, salirebbe a 2780, avvicinandosi ancora a Novak Djokovic e Alex de Minaur, rispettivamente undicesimo e decimo nella Race. In questo finale di stagione, Fritz farà di tutto per tornare a Torino, in cui non gioca dal 2024 quando raggiunse la finale delle Finals, poi persa contro il padrone di casa Jannik Sinner.