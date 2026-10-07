Berrettini sullo stop di Sinner: “Quest’anno abbiamo perso il miglior giocatore del mondo”

Matteo Berrettini ha parlato della situazione di Jannik Sinner e del momento vissuto dal numero uno del mondo, soffermandosi anche sulla mentalità del connazionale e sulla sua capacità di tornare ai massimi livelli.

Il romano ha innanzitutto commentato la decisione di Sinner, sottolineando quanto gli infortuni abbiano condizionato il rendimento del tennis italiano: “Purtroppo quest’anno abbiamo perso il miglior giocatore del mondo”.

“Sono sicuro che Jannik abbia fatto la scelta migliore”

Berrettini ha poi affrontato il tema degli stop fisici che hanno caratterizzato il percorso di Sinner, mostrando comprensione per le difficoltà vissute dal connazionale: “Non me l’aspettavo ma sono sicuro che Jannik abbia fatto la scelta migliore. So cosa significa essere infortunati”.

Parole che arrivano da un giocatore che, nel corso della propria carriera, ha dovuto fare i conti con diversi problemi fisici e conosce quindi in prima persona le difficoltà legate agli infortuni.

“Ha la mentalità migliore che io abbia mai visto”

Matteo ha infine riservato parole di grande stima nei confronti di Sinner, soffermandosi soprattutto sull’aspetto mentale: “Ha la mentalità migliore che io abbia mai visto, quindi sono sicuro che tornerà più forte”.

Un attestato di fiducia da parte di Berrettini, convinto che Jannik possa lasciarsi alle spalle questo periodo e tornare presto ai livelli che lo hanno portato in vetta al tennis mondiale.