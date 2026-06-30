Djokovic tocca quota 81 vittorie al primo turno negli Slam: nessuno come lui nell’Era Open

Con la vittoria su Yibing Wu al primo turno di Wimbledon 2026, Novak Djokovic è diventato il primo giocatore – nell’Era Open – con più di 80 successi nei primi turni degli Slam. Un dato incredibile quello del 39enne di Belgrado, che è salito a quota 81 vittorie nei turni di apertura dei Major. Contando quattro Slam da giocare all’anno, Djokovic ha trascorso 20 anni senza (quasi) mai perdere all’esordio nei tornei più importanti del circuito maggiore.

81 vittorie e 2 sconfitte

Lo storico del serbo recita 81 vittorie e 2 sconfitte, con una serie positiva di 78 successi al primo turno che dura dal 2006. Gli unici due ko di Djokovic sono arrivati tra il 2005 e il 2006. Una all’esordio assoluto negli Slam, da numero 188 ATP, con un pesante 6-0 6-2 6-1 subito all’Australian Open 2025 da Marat Safin, allora numero 4 del mondo. L’altra risale sempre all’Australian Open, ma nel 2006, contro lo statunitense Paul Goldstein in cinque set. Da lì non sono arrivate più sconfitte, con Djokovic che in carriera non ha mai perso al primo turno al Roland Garros, a Wimbledon e allo Us Open.

I tennisti con più vittorie al primo turno degli Slam

1. Novak Djokovic 81 vittorie

2. Roger Federer 75

3. Rafael Nadal 65

4. Stan Wawrinka 57

5. David Ferrer 53

6. Jimmy Connors 52

6. Andre Agassi 52

6. Andy Murray

9. Ivan Lendl 50

9. Stefan Edberg 50

9. Marin Cilic 50

9. Richard Gasquet 50

I tennisti con più vittorie consecutive negli Slam