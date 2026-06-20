Draper, finalmente il ritorno in campo: è in tabellone a Eastbourne

È previsto a Eastbourne, torneo 250 in avvio da lunedì, il rientro in campo di Jack Draper, che, dopo una stagione funestata dall’infortunio al tendine del ginocchio destro, potrebbe forse aver finalmente ritrovato una condizione fisica sufficiente per essere competitivo.

Il britannico non metteva piede in campo dall’ATP 500 di Barcellona, nella prima metà di aprile, dove si ritirò al terzo set del match di primo turno contro l’argentino Thomas Martin Etcheverry. Da lì in poi fu costretto a saltare i due Masters 1000 di Madrid e Roma e, su consiglio medico, anche il Roland Garros.

Non in grado di rientrare al torneo del Queen’s come avrebbe voluto, ci prova a Eastbourne, dove al primo turno trova un Brandon Nakashima in ottima forma. Tre i precedenti tra i due, con Draper che conduce 2-1, 2-0 negli incontri su erba.

Naturalmente per l’ex n.4 del mondo l’obiettivo stagionale rimane Wimbledon, lo slam di casa, in cui Draper, nonostante il numero esiguo di partite giocate in stagione, potrebbe tornare a ottenere risultati di livello. Infatti l’erba, per un tennista dal servizio mancino tagliente e attaccante ad alto ritmo come lui, è considerata da molti la superficie su cui il britannico può esprimersi al meglio. L’appuntamento è a Eastbourne per scoprirlo.