Il Foro Italico apre le porte al basket: uno sguardo al futuro con Luka Doncic (VIDEO)

Il più delle volte due diversi sport entrano a contatto fra loro più per contrasto che per unione armonica, questa circostanza, però, fa eccezione. Nel centrale del Foro Italico a poco più di un mese dal trionfo di Jannik Sinner, che ha riportato un italiano sul trono dopo cinquant’anni d’attesa, un altro campione di alto calibro si è preso la scena. Luka Doncic, stella dei Los Angeles Lakers, ha inaugurato il Campo Centrale con un canestro simbolico, che segna l’inizio di un piano che dovrebbe portare tennis e basket a condividere uno spazio comune nel prossimo futuro. In un parquet allestito in appena due giorni grazie al progetto ‘Sport Illumina’, si accende la possibilità di far fruttare al massimo un’arena multifunzionale e capace di abbracciare diversi ambiti. Accanto al cestista sloveno, presenti sia il presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma che l’amministratore delegato Diego Nepi Molineris. Il presidente si è espresso fiducioso riguardo le prospettive future di questo disegno: “L’evoluzione del Centrale rappresenta un passaggio strategico per rendere il Foro sempre più moderno, attrattivo e capace di ospitare eventi sportivi durante tutto l’anno. É una visione che guarda al futuro dello sport e della città di Roma“. La presenza del campione di basket non è casuale. Doncic, infatti, sta partecipando al progetto della nuova Basketball club Roma SPQR, nata con l’ambizione di riportare la città di Roma dove merita, anche nel panorama cestistico.