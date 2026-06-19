Jodar non gioca l’ATP 250 di Eastbourne, Wimbledon a rischio?

Rafael Jodar non giocherà l’ATP 250 di Eastbourne, in programma dal 22 al 27 giugno sui prati del Regno Unito. Il tennista spagnolo ha rimediato una lesione addominale a poche ore dall’esordio nell’ATP 500 del Queen’s ed è stato costretto a saltare la prima settimana su erba. Rimandato ulteriormente l’esordio sul rapido del 19enne madrileno, che non giocherà nemmeno nella settimana precedente al via del tabellone principale di Wimbledon. La partecipazione ai Championships (29 giugno-12 luglio) di Jodar è, dunque, in forte dubbio. Se non dovesse recuperare al meglio, lo spagnolo tornerebbe direttamente in campo per lo swing su cemento in vista dello Us Open.