Keys torna regina di Eastbourne: battuta Maria in finale

Madison Keys ritrova il sorriso nel luogo che, più di ogni altro, le ha regalato soddisfazioni in carriera. La statunitense conquista il WTA 250 di Eastbourne 2026 superando in finale la tedesca Tatjana Maria con il punteggio di 7-5 6-4, al termine della partita più complicata e combattuta del suo torneo.

Per la classe 1995 si tratta del terzo successo sui prati inglesi, dodici anni dopo il primo trionfo del 2014 e tre stagioni dopo il bis del 2023. Un risultato dal peso specifico importante, soprattutto perché arriva al termine di un 2026 caratterizzato da continui alti e bassi, nel quale Keys ha spesso faticato a trovare continuità.

A Eastbourne, invece, l’americana ha mostrato una versione estremamente solida del proprio tennis. Nel corso della settimana ha eliminato Talia Gibson, Jessica Bouzas Maneiro, McCartney Kessler, Petra Marcinko e infine la stessa Maria, senza concedere nemmeno un set alle avversarie. Un percorso praticamente perfetto che conferma quanto l’erba resti una delle superfici più congeniali al suo gioco.

La finale è stata il test più impegnativo del suo cammino. Dall’altra parte della rete c’era una giocatrice capace, con il suo tennis fatto di slice, variazioni di ritmo e continue discese a rete, di togliere riferimenti alle avversarie per tutta la settimana. Keys è stata però lucida nel gestire le trame tattiche dell’esperta tedesca, facendo valere la maggiore potenza nei momenti decisivi e chiudendo l’incontro in due set.

Questo successo rilancia inevitabilmente le ambizioni della campionessa dell’Australian Open 2025 in vista dell’imminente Wimbledon. Pur non essendo mai andata oltre i quarti di finale nello Slam londinese, raggiunti in due occasioni, Keys arriva all’appuntamento con fiducia e ritmo partita, candidandosi come una delle possibili outsider del tabellone femminile.