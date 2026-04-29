Sinner elogia Jodar: “Giocatore straordinario, mi ha spinto al limite”

“Mi ha spinto fino al limite (Jodar ndr.), è un giocatore incredibile e straordinario. Ha un ottimo team dietro di lui, io ho cercato di essere il più pronto possibile per il nostro primo confronto”. Così Jannik Sinner, nell’intervista in campo, dopo il successo in due set su Rafael Jodar – 6-2 7-6(0) – nei quarti di finale del Masters 1000 di Madrid 2026. Partita di alto livello sul Manolo Santana, con l’altoatesino costretto agli straordinari dalla stellina spagnola. “La partita è stata molto difficile e Le prossime volte che lo affronterò saprò cosa aspettarmi. Sono molto contento per questa vittoria, nel secondo set c’è stato un mix tra fortuna ed esperienza. Raggiungere semifinali in ogni torneo è difficile e sto cercando di migliorare su tutte le superficie e in ogni condizione”, conclude il numero uno del mondo, che si giocherà un posto in finale con uno tra Arthur Fils e Jiri Lehecka.