Muchova raggiunge Osaka in finale al WTA 500 di Bad Homburg 2026

Karolina Muchova e Naomi Osaka si giocheranno il titolo del WTA 500 di Bad Homburg, ultimo importante appuntamento di preparazione a Wimbledon. La ceca ha staccato il pass per la finale grazie al successo per 6-4 6-4 sulla rumena Elena-Gabriela Ruse, mentre la giapponese ha avuto vita ancora più semplice, imponendosi con un 6-3 6-3 sulla cinese Xinyu Wang.

Muchova ha confermato l’ottimo stato di forma mostrato per tutta la settimana, gestendo con lucidità i momenti decisivi di entrambi i set contro una Ruse proveniente dalle qualificazioni. Dall’altra parte della rete ci sarà un’Osaka sempre più convincente sull’erba: la quattro volte campionessa Slam ha raggiunto la prima finale della carriera su questa superficie dominando Wang in appena un’ora e dieci minuti, senza concedere particolari occasioni alla cinese.

Quella di Bad Homburg sarà la sesta sfida tra Muchova e Osaka. La giapponese conduce il bilancio degli scontri diretti per 3-2, motivo per cui la ceca avrà l’occasione di ristabilire la parità in un confronto che si preannuncia particolarmente equilibrato.