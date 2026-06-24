Qualificazioni Wimbledon 2026: Bronzetti a un passo dal main draw, Stefanini ko in tre

Lucia Bronzetti è pronta a giocarsi il tutto per tutto. La riminese ha superato Justina Mikulskyte in due set, 6-3 6-3, in un’ora e quarantuno minuti, staccando il pass per l’ultimo step prima dell’accesso al main draw di Wimbledon 2026. È una Bronzetti in grande spolvero quella vista contro la lituana: grinta nel non mollare la presa dopo il break al quinto game (doppio break poi alla rivale) del primo set, lucido controllo del gioco nel secondo e una fluidità nei colpi di gran lunga migliore rispetto a quanto mostrato nel primo turno. La strada per varcare per il quinto anno consecutivo i cancelli dei Championship passa ora per l’ultima sfida, che vedrà Bronzetti impegnata contro Francisca Jorge o Lina Gjorcheska. Entrambe avversarie di livello, ma con una classifica decisamente più bassa rispetto all’azzurra. Sulla carta, Lucia partirà quindi favorita, indipendentemente da chi sarà la sua avversaria.

Si interrompe invece il percorso di Lucrezia Stefanini, piegata al terzo set da Katarzyna Kawa 6-4 2-6 6-2 in due ore e sedici minuti. Una sconfitta dolorosa, che arriva dopo una sfida giocata al pieno delle energie. L’azzurra ci ha provato, non si è piegata nonostante lo svantaggio di un set e ha anzi chiuso il secondo parziale sul 6-2, dando l’impressione di essere più viva dell’avversaria. Ma non è bastato a far tremare la polacca, a cui vanno dati i meriti per aver ritrovato la luce dopo un opaco secondo parziale.