Qualificazioni Wimbledon 2026: Cecchinato out al primo turno contro Barrios Vera

Marco Cecchinato manca quella che sarebbe stata la prima partecipazione a Wimbledon dal 2023, anno anche dell’ultimo ingresso in un tabellone principale di uno Slam (US Open): il suo cammino si interrompe al primo turno di qualificazioni contro Tomas Barrios Vera per 7-6(2) 6-3. Il siciliano fallisce nuovamente l’accesso al tabellone principale di uno Slam dopo la sconfitta al Roland Garros 2026 contro Andrea Pellegrino al terzo turno di qualificazioni.

Nonostante non si tratti della sua superficie preferita, l’azzurro era riuscito a essere competitivo nel primo set, prima di perderlo al tie-break. Nel secondo parziale, dopo essere andato avanti di un break, non è riuscito a servire con le stesse percentuali del primo. Il cileno si giocherà l’accesso all’ultimo ostacolo prima di Wimbledon contro il vincitore del match tra Pierre-Hugues Herbert e Paul Jubb.