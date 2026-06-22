Sinner, 77 settimane in cima al ranking: vicino alla Top 10 di sempre

Jannik Sinner inizia la sua 77esima settimana da numero 1 del mondo, consolidando ulteriormente il primato in classifica in vista di Wimbledon, dove è atteso da campione in carica. Con questo traguardo, Sinner si avvicina alla Top 10 di tutti i tempi, con l’obiettivo di superare l’australiano Lleyton Hewitt a quota 80.
In termini di punti, il vantaggio su Carlos Alcaraz si è ulteriormente ampliato: Sinner guida con 13.450 punti contro i 9.460 dello spagnolo, che ha perso i 500 punti del titolo al Queen’s 2025 e vedrà uscire altri 1.300 punti della finale di Wimbledon dello scorso anno, torneo a cui non potrà prendere parte a causa dell’infortunio al polso destro.
L’altoatesino, quindi, è destinato a rimanere in vetta ancora un altro po’.