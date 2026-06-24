Sinner dopo l’esibizione al Giorgio Armani Tennis Classic: “Match utile in vista di Wimbledon”

“Fa molto caldo questi giorni. L’esibizione aiuta a provare le giuste condizioni, voglio sfruttarle per essere pronto settimana prossima. Mi sto allenando da quasi una settimana e ci sono delle parti del campo dove la palla viaggia di più, ma sono situazioni molto utili in vista dei match ufficiali”. Così Jannik Sinner, nell’intervista in campo dopo il successo su Cameron Norrie – con lo score di 6-3 6-3 – al Giorgio Armani Tennis Classic 2026. “L’anno scorso è stato molto bello e quelle due settimane significano molto per me. Ora è un anno nuovo e un torneo diverso. Ci saranno altre difficoltà e spero che l’epilogo sia simile. Wimbledon è il torneo più speciale che esista e giocare all’All England Club è favoloso”, aggiunge Sinner.