Successo al Queen’s per Vekic: è la prima lucky loser a vincere un titolo sull’erba

Donna Vekic ha conquistato il suo quinto titolo in carriera, a fronte di dieci sconfitte nelle finali, nel WTA 500 del Queen’s. La croata ha sconfitto nell’atto conclusivo del torneo Emma Raducanu con il punteggio di 6-0 7-6(6), in un match a due facce tra il primo e il secondo set, ma che la numero 33 del ranking ha saputo risolvere a proprio favore.

Con questo successo, Vekic ha raggiunto un importante traguardo: è, infatti, diventata la prima tennista lucky loser nell’Era Open a trionfare in un torneo su erba. Nel suo percorso ha lasciato per strada un solo set, ai quarti di finale contro Karolina Pliskova, e dimostrato di saper stare a questi livelli. Un’ottima cartolina da visita in vista del prossimo appuntamento di alto calibro, Wimbledon.