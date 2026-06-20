Tabellone ATP 250 Mallorca 2026, tutti gli accoppiamenti. In campo Darderi

Sorteggiato il tabellone per l’ATP 250 di Mallorca 2026, in programma dal 21 al 27 giugno. Luciano Darderi guida le teste di serie e usufruirà del bye al primo turno. Seguono Alexander Davidovich Fokina (2) e Francis Tiafoe (3). Ai nastri di partenza anche Ignacio Buse (5), che sfiderà Stefanos Tsitsipas all’esordio, mentre Lorenzo Sonego se la vedrà con Mariano Navone (7)
IL TABELLONE COMPLETO
Luciano Darderi (1) vs Bye
Yannick Hanfmann vs Adolfo Daniel Vallejo
Jan-Lennard Struff (WC) vs Martin Landaluce
Nuno Borges vs Adrian Mannarino (8)
Frances Tiafoe (3) vs Bye
Ethan Quinn vs Valentin Royer
Qualifier vs Vit Kopriva
Stefanos Tsitsipas vs Ignacio Buse (5)
Mariano Navone (7) vs Lorenzo Sonego
Miomir Kecmanovic vs Hamad Medjedovic
Fabian Marozsan vs Qualifier
Bye vs Alejandro Tabilo (4)
Corentin Moutet (6) vs Marton Fucsovics
Qualifier vs Grigor Dimitrov (WC)
Qualifier vs Nick Kyrgios (WC)
Bye vs Alejandro Davidovich Fokina (2)