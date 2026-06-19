Tabellone di qualificazioni ATP 250 Eastbourne 2026, in campo Arnaldi

Il tabellone di qualificazioni dell’ATP 250 di Eastbourne 2026 è stato sorteggiato. Matteo Arnaldi guida il seeding come prima testa di serie e aprirà il suo cammino contro il britannico Alastair Gray. Non mancano altri nomi interessanti: James Duckworth, Marcos Giron ed Emilio Nava sono rispettivamente seconda, quarta e terza testa di serie, mentre Marco Trungelliti, Quentin Halys, Aleksandar Vukic e Yibing Wu completano i seed del tabellone. Due le wild card assegnate ai britannici Giles Hussey e Hamish Stewart.
IL TABELLONE COMPLETO
(1) Arnaldi vs Gray
Samuel vs (6) Halys
(2) Duckworth vs Hussey (WC)
Gill vs (5) Trungelliti
(3) Nava vs Stewart (WC)
Wendelken vs (7) Vukic
(4) Giron vs Broom
Choinski vs (8) Wu