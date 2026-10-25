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Tabellone WTA 500 Tokyo 2026: tutti gli accoppiamenti, Paolini pesca Osaka al primo turno

Tancredi Crepax
By Tancredi Crepax
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Jasmine Paolini all'Australian Open 2026
Jasmine Paolini - Foto Marcin CholewinskiZUMA Press WireShutterstock.jpg

Sorteggiato il tabellone principale del WTA 500 di Tokyo 2026. L’ultimo torneo della stagione prima delle WTA Finals 2026 di Indian Wells insieme al WTA 250 di Guangzhou vedrà protagonista Jasmine Paolini, unica italiana in gara, sorteggiata al primo turno contro la padrona di casa e testa di serie numero sette del torneo Naomi Osaka.

Guida invece il seeding la fresca campionessa al ‘500’ di Ningbo Elena Rybakina, la cui presenza è ancora da confermarsi proprio in seguito al cammino fino alla finale nel torneo cinese. Seguono Maia Chwalinska, Diana Shnaider e Belinda Bencic.

IL TABELLONE COMPLETO

Parte alta

(1) Rybakina bye
(Q) Putintseva vs Sakkari
Fernandez vs (WC) Sakatsume
(WC) Uchijima vs (5) Mertens

(4) Bencic bye
Li vs Alexandrova
Parry vs Bucsa
(Q) Joint vs (6) Cirstea

Parte bassa

(8) Eala vs (WC) Stojsavljevic
(Q) Kasatkina vs Gibson
(Q) Sasnovich vs Bartunkova
(3) Shnaider bye

(7) Osaka vs Paolini
(Q) Valentova vs (WC) Pohankova
Wang vs (Q) Parks
(2) Chwalinska bye

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