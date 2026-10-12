Volandri: “Sinner non guarda la classifica ma il percorso, ha fatto la scelta giusta”

“Siamo sicuri che Jannik tornerà al massimo”. Così si è espresso Filippo Volandri su Sinner, la cui condizione fisica preoccupa appassionati, italiani e non, in tutto il mondo. Il capitano della nazionale di Coppa Davis ha parlato in occasione della cerimonia del Collare d’Oro al Merito Sportivo, la massima onorificenza del CONI, programmata nella mattinata di lunedì 12 ottobre.

Lungo termine

“Io e Jannik ci siamo sentiti: lui non guarda il numero uno, pensa solo a stare bene e a migliorare, è quello che mi ha detto e sono tranquillo”. Volandri conferma il mindset che ci aspettiamo dal nostro campione: calma e visione d’insieme. “Ha fatto la scelta giusta, è un perfezionista. Servirà pazienza ma lui è uno che lavora per tornare al massimo, e di questo siamo sicuri”.

Coppa Davis

Volandri è poi stato interpellato sul prossimo impegno della sua squadra, ovvero le Final Eight di Coppa Davis 2026, in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre: “Siamo ancora lontani ma non troppo, ci sono vari fattori che devono ancora fare il loro corso”. Il dubbio riguarda le convocazioni che, tolta la sicurezza inossidabile Sinner (la cui presenza sarebbe comunque stata tutt’altro che certa), e con diversi giocatori non al massimo del proprio potenziale, rimangono difficili da prevedere: “Chi avrà i tre criteri di affidabilità tecnica, fisica e mentale verrà convocato. I ragazzi sanno che devono dare il massimo”.