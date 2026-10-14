WTA 1000 Wuhan 2026: Errani e Paolini in rimonta su Nicholls/Mihalikova, vittoria cruciale per le WTA Finals

Due partite e due gioie per Jasmine Paolini al WTA 1000 di Wuhan: dopo aver brillantemente raggiunto gli ottavi di finale in singolare, la numero uno azzurra è scesa in campo in doppio con Sara Errani contro Tereza Mihalikova e Olivia Nicholls. Il match, vinto per 4-6 6-2 10-5, metteva in palio molto di più di un quarto di finale 1000: le avversarie di giornata sono proprio le detentrici dell’ultimo posto disponibile per le WTA Finals 2026 di Indian Wells (7-14 novembre), che quest’anno è il nono, in seguito all’annuncio di stagione finita da parte di Aleksandra Krunic, numero tre della Race WTA in coppia con Anna Danilina. Questa fondamentale vittoria porta le nostre azzurre ai quarti di finale, dove le aspettano proprio Danilina e la sua partner della settimana, Shuai Zhang.

La Race

Di seguito il riepilogo della Race WTA di doppio: come per il singolare, gli ultimi punti per la qualificazione alle WTA Finals si potranno conquistare al 500 di Tokyo e al 250 di Guangzhou (26 ottobre – 1 novembre).

Siniakova/Townsend: 8370 Dabrowski/Stefani: 7645* Krunic/Danilina: 5638 (Stagione finita) Guo/Mladenovic: 3686* Bucsa/Melichar-Martinez: 3156* Schuurs/Perez: 3140 Hsieh/Ostapenko: 3123* Zhang/Mertens: 3018 (già qualificate in quanto campionesse dell’Australian Open 2026) Mihalikova/Nicholls: 2385 Errani/Paolini: 2241* Aoyama/Liang: 2219 Eikeri/Gleason: 2180* Routliffe/Sutjiadi: 2165

*Ancora in gara a Wuhan