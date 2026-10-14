WTA 1000 Wuhan 2026: Paolini supera Bartunkova e raggiunge gli ottavi di finale

Jasmine Paolini si sta ritrovando: il match di secondo turno del WTA 1000 di Wuhan vinto per 7-6 (5) 6-3 contro Nikola Bartunkova ci fornisce un’altra prestazione decisa e convinta della nostra numero uno, il cui linguaggio del corpo agguerrito e tenace è stato il segnale più positivo. Il tennis non è certo stato da meno, ma sappiamo che quando Jasmine gioca con la faccia giusta, è lei che determina l’andamento della partita, a meno di avversarie intoccabili.

La toscana, chiamata nella giornata di mercoledì 14 ottobre al doppio impegno con Sara Errani (contro Mihalikova/Nicholls), conosce già la sua avversaria agli ottavi di finale: Sonay Kartal. La britannica, numero 170 del mondo ma ex numero 44, ha battuto Belinda Bencic 6-0 7-5 dopo essersi sbarazzata anche di Anhelina Kalinina in due set.

Tie vinto

Il torneo di Wuhan è sembrato un tie di Billie Jean King Cup per Paolini, e forse è anche per questo che sta andando così bene. Prima di affrontare la classe 2006 della Repubblica Ceca Bartunkova, la nostra numero uno aveva superato la connazionale e coetanea Sara Bejlek. Entrambe hanno vissuto nel 2026 la rispettiva prima stagione di consacrazione: si parla infatti di due top 30 (i risultati della settimana potrebbero portare Bejlek di poco fuori) che hanno cominciato l’anno fuori dalle prime 80 del mondo.