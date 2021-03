Padel: come scegliere la racchetta online 

Il padel è uno sport molto particolare, una sorta di incrocio tra lo squash e il tennis, estremamente popolare in Argentina e in Spagna, in Italia un po’ meno, ma negli ultimi anni sta diventando molto popolare anche qui. Sono davvero tantissime le caratteristiche di questo sport, è sicuramente definibile come un’attività “aggregante”. Per poter giocare in modo regolamentare infatti è necessario giocare almeno in quattro. In molti inoltre lo definiscono come uno sport estremamente divertente in quanto non è necessario avere una preparazione da atleta per poter fare una partita e divertirsi con gli amici. Tutto questo e molto altro ancora lo rendono uno sport in continua crescita nonostante le restrizioni dovute alla pandemia, non è un caso infatti che da qualche anno le federazioni sportive più importanti stiano organizzando tornei mondiali e vari club.

Le racchette da padel

Ciò che maggiormente caratterizza questo particolare sport sono sicuramente le racchette. Queste infatti assomigliano moltissimo a delle vere e proprie padelle. Ebbene, se si ha intenzione di praticare questo sport con una certa continuità, è necessario acquistarne una. Se si ha una certa esperienza è sicuramente possibile acquistare queste particolari racchette direttamente online, ovvero senza uscire di casa per cercare attività commerciali specializzate in questo sport. In poche parole, grazie ad internet scegli la tua tra le migliori racchette da padel disponibili sul mercato in tutta comodità.

Cosa prendere in considerazione quando si vuole acquistare una racchetta da padel

Prima di procedere all’acquisto della propria racchetta, è bene informarsi su quelli che sono i requisiti indispensabili che esse devono avere per poter essere considerate come “ottime”, specialmente se si è neofiti. Le prime cose da considerare sono sicuramente la forma (rotonda, goccia, diamante) e il peso della stessa. In molti però si limitano a considerare solo questi aspetti, considerandoli come “più importanti” rispetto ad altri, tuttavia, non è assolutamente così.

Grip della racchetta

Un aspetto fondamentale da prendere in considerazione prima dell’acquisto è la capacità di grip della racchetta. L’aderenza dell’impugnatura del manico è davvero importante, una racchetta con poco grip potrebbe certamente limitare o comunque compromettere le prestazioni di un giocatore durante una partita, amichevole o non che sia. Nel caso in cui si dovesse acquistare, magari per inesperienza, una racchetta con poco grip, è possibile rimediare applicando un overgrip sul manico. Questo potrebbe essere addirittura fondamentale nel caso in cui si tende a sudare parecchio durante la partita. Ovviamente i materiali che determinano il grip sono tantissimi e variano a seconda delle proprie esigenze o gusti.

Profilo della racchetta da padel

È importante considerare anche il profilo della racchetta, ovvero a faccia o piatto. Si tratta, in poche parole, della superfice simmetrica presente al lato della racchetta. La sua forma tende a variare a seconda della diversa forma della racchetta ed è importante in quanto ha un peso notevole in merito alla corretta esecuzione dei colpi sferrati durante il match. In genere il profilo della racchetta può essere di due tipi: liscio o rugoso. Per quanto concerne i materiali invece, a seconda del proprio budget, è possibile optare per un profilo in vetro o addirittura in carbonio.

