WTA Adelaide 2026, ritiro Tomljanovic contro Joint: il motivo e cosa succede con le scommesse

Ajla Tomljanovic è stata costretta al ritiro durante il terzo game del derby australiano contro Maya Joint, valido per il secondo turno del WTA 500 di Adelaide 2026. Tomljanovic era avanti 2-0 40-40 quando ha chiesto l’intervento del fisioterapista a causa di un infortunio alla parte bassa della schiena. L’australiana ha dovuto lasciare il campo per ricevere il trattamento e al suo ritorno non ha potuto far altro che ritirarsi poiché impossibilitata a proseguire il match.

RITIRO TOMLJANOVIC, COSA SUCCEDE CON LE SCOMMESSE

La sfida è regolarmente iniziata, tuttavia è probabile che i siti di scommesse non rimborsano gli esiti (Tomljanovic perdente, Joint vincente). Il consiglio, comunque, è di controllare il regolamento del sito di betting sul quale avete piazzato la giocata. Le quote che saranno rimborsate interessano il set betting e quelle sugli under e over games dato che si sono disputati solamente due giochi.