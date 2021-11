Il Ct Ceriano chiude la ‘regular season’ imbattuto e torna a sognare la Serie A1

Tra il Club Tennis Ceriano e la Serie A1 adesso ci sono “solo” due partite. Chiuso in vetta il proprio raggruppamento con 18 punti, frutto di sei vittorie in altrettante gare disputate, la formazione brianzola attende di conoscere l’avversaria che le contenderà la promozione nella massima serie durante il secondo turno dei play-off che si disputerà il 5 e il 12 dicembre prossimi. Il nome della sfidante uscirà dal turno secco fissato per il 28 novembre tra il Club Tennis Palermo (terzo classificato nel girone 1) e l’Associazione Tennis Verona (seconda classificata nel girone 2). Intanto, i verdetti di questa settima e ultima giornata che chiude la ‘regular season’ della Serie A2 2021, oltre a consolidare la vetta del team di Ceriano Laghetto, hanno deciso la lotta per il secondo posto del girone 1 a favore dell’altra formazione lombarda, la Bal Lumezzane, che ha superato per 3-1 il CT Palermo; in coda invece il successo del Centro Sportivo Plebiscito Padova ha condannato il Circolo Tennis Bari alla retrocessione. Nel girone 2, il Tennis Club Cagliari conserva il primo posto nonostante il ko a Foligno contro il Tennis Training.

Questo in massima sintesi il quadro completo. Ma l’accesso ai play-off già in tasca da una settimana non deve oscurare la prestazione odierna delle ragazze capitanate da Silverio Basilico che, in casa contro il CT Bologna, non fanno sconti. Anzi, partono subito forte con il doppio vantaggio firmato dalla “solita” Anna Turati e da Anne Schaefer che superano rispettivamente Arianna Zucchini e Nicole Fossa Huergo, prima che il successo di Jennifer Ruggeri riapra i giochi. Ma la coppia Turati/Scotti non sbaglia e fissa il punteggio finale sul 3-1. Per il capitano del CTC, Silverio Basilico, un’altra prestazione da incorniciare: “Sono molto orgoglioso delle ragazze che hanno dato un grande segnale di continuità e di sportività. Sono state tutte bravissime e anche nel doppio finale, dopo un piccolo passaggio a vuoto nel secondo set, si sono riprese alla grande. Ora aspettiamo di sapere chi saranno i nostri avversari”. Dopo la storica promozione in Serie A1 del 2014, ora il CTC può sognare un ritorno storico nell’Olimpo del tennis nazionale.

Club Tennis Ceriano – Club Tennis Bologna 3-1

Anna Turati (C) b. Arianna Zucchini (B) 6-3 6-3, Anne Schaefer (C) b. Nicole Fossa Huergo (B) 6-2 6-4, Jennifer Ruggeri (B) b. Maria Aurelia Scotti (C) 6-3 6-1, Turati/Scotti (C) b. Fossa Huergo/Zucchini 6-2 1-6 10-6

CLASSIFICA GIRONE 1

1. Club Tennis Ceriano, 18 punti (18-6)

2. Bal Lumezzane, 13 punti (18-6)

3. Circolo Tennis Palermo, 9 punti (12-12)

4. Circolo Tennis Bologna, 8 punti (13-11)

5. Tennis Beinasco, 5 punti (9-15)

6. Centro Sportivo Plebiscito, 4 punti (8-16)

7. Circolo Tennis Bari, 3 punti (6-18)

