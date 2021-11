Il V-Team vince anche a Bassano: chiude secondo nel girone di A2. Ora i play-off

L’inaspettata qualificazione ai play-off per la promozione in Serie A1 era già in tasca, ma restava da capire in che posizione il V-Team avrebbe terminato il girone 2 del campionato di Serie A2. Piazzamento fondamentale per definire la sede di gioco del primo impegno della ‘post season’. Grazie alla vittoria per 4 a 2 ottenuta a Bassano del Grappa, la formazione brianzola ha mantenuto il secondo posto che ha garantito la possibilità di giocare sui campi di casa del Villa Reale Tennis di Monza domenica 28 novembre. Resta da definire, tramite sorteggio (martedì 23 novembre alle ore 11 presso la sede della Federtennis) la squadra avversaria, una tra le terze classificate degli altri tre gironi, vale a dire Tc Vomero Napoli, Tennis Modena e Amp Pavia. Nella sfida odierna sui campi in terra battuta della Società Tennis Bassano, i quattro punti decisivi al successo finale li hanno portati a casa Davide Albertoni, Gianmarco Ferrari e Mathias Bourgue. Il primo match a terminare è stato proprio quello in cui era protagonista il ‘vivaio’ del V-Team Albertoni, opposto a Francesco Salviato: una partita che in pratica si è chiusa dopo il primo set, incamerato dal monzese dopo una lunga battaglia col punteggio di 11 a 9 al tie-break. Molto più semplice il secondo parziale, chiuso per 6-2. Niente da fare invece per Andrea Borroni contro Tommaso Gabrieli, sconfitto con un doppio 7-5. Dopo un primo set perso a causa di un break subito all’undicesimo gioco, Borroni si è portato subito in vantaggio nel secondo ma è stato rimontato proprio nel momento in cui è andato a servire per il parziale.

A seguire un’altra prestazione convincente di Gianmarco Ferrari che in un’ora e un minuto ha dominato Christian Hampel Lennart (6-1 6-4). Qualche difficoltà più del previsto invece per Mathias Bourgue contro Matteo Tinelli, almeno nel primo set. Il francese del V-Team è partito col freno a mano tirato subendo un passivo di 4 giochi a 0, poi però ha ritrovato il suo tennis e cominciato la rimonta. Con 6 game consecutivi ha conquistato il primo set e poi nel secondo ha condotto senza particolari patemi fino al 6-4 6-1 finale. Proprio Ferrari e Bourgue, in doppio, hanno poi messo il sigillo al successo battendo il duo Hampel Lennart/Tinelli con il punteggio di 6-4 4-6 10/8. “Oggi era importante vincere per poter avere il vantaggio di giocare tra le mura amiche settimana prossima – ha commentato Duvier Medina, capitano del V-Team -. Abbiamo sofferto fino alla fine, ma per fortuna siamo riusciti a conquistare uno dei due match tie-break delle sfide di doppio. Sono davvero soddisfatto della prestazione dei ragazzi, in particolar modo di Ferrari e Albertoni nei singolari. Davide è uscito dal digiuno di vittorie e questo potrà dargli maggior entusiasmo per le prossime sfide. Adesso è tempo di attendere i sorteggi e poi buttarsi in questa nuova avventura”. Un’avventura che potrebbe aprire le porte del ‘paradiso’ per il V-Team.

RISULTATI

Settima giornata Girone 2

St Bassano – V-Team 2-4

Davide Albertoni (V) b. Francesco Salviato (B) 7-6(9) 6-2, Tommaso Gabrieli (B) b. Andrea Borroni (V) 7-5 7-5, Gianmarco Ferrari (V) b. Christian Hampel Lennart (B) 6-1 6-4, Mathias Bourgue (V) b. Matteo Tinelli (B) 6-4 6-1, Salviato/Gabrieli (B) b. Albertoni/Borroni (V) 3-6 6-1 10/7, Ferrari/Bourgue (V) b. Hampel Lennart/Tinelli (B) 6-4 4-6 10/8.

CLASSIFICA GIRONE 2

1. Circolo del Tennis Palermo, 16 punti (26-10)

2. V-Team, 13 punti (23-13)

3. CT Mario Stasi Lecce, 10 punti (17-19)

4. Match Ball Firenze, 9 punti (21-15)

5. St Bassano del Grappa, 5 punti (15-21)

5. Ronchiverdi, 5 punti (15-21)

7. Tc Lecco, 0 punti (9-27)

© riproduzione riservata