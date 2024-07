Inaugurata la Summer Cup by Dunlop: da giovedì i gironi a Brescia. L’Italia apre sfidando la Svezia

La rincorsa della nazionale italiana under 12 femminile alla fase finale della Summer Cup by Dunlop è pronta a partire. Passerà anche quest’anno dalla città talismano di Brescia, più precisamente dal Tennis Forza e Costanza 1911 (sede di via Signorini), dove da giovedì otto nazionali si contenderanno i due posti in palio per la final eight che ad agosto ad Ajaccio (Corsica) assegnerà i titoli europei di categoria. In gara nella costola italiana della competizione, oltre alle azzurrine, ci sono Croazia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Svizzera e le ultime due arrivate Svezia e Malta, che proprio mercoledì hanno vinto il turno preliminare, battendo rispettivamente Bulgaria (2-1) e Lussemburgo (3-0). Oltre alle prime due sfide, il mercoledì dell’evento organizzato dall’Asd Olimpica Tennis ha accolto anche l’arrivo di tutte le altre selezioni, i primi allenamenti sulla terra battuta e il meeting fra i capitani e il giudice arbitro di Tennis Europe. Ma è stata anche la giornata della cerimonia d’apertura ufficiale con gli inni nazionali e la presentazione delle giovani impegnate, del giuramento da parte di un atleta, di un coach e del referee in rappresentanza degli ufficiali di gara, e naturalmente del sorteggio dei due gironi. Nel Gruppo A si daranno battaglia Italia, Svizzera, Malta e Svezia, mentre nel Gruppo B sono finite Croazia, Slovenia, Slovacchia e Portogallo.

Come nelle passate edizioni, anche quest’anno ogni sfida della Summer Cup by Dunlop prevede due singolari e un doppio. Le prime tre giornate saranno dedicate alla fase a gironi, oltre alla sfida (giovedì) per definire il nono posto finale, fra le sconfitte del turno preliminare Bulgaria e Lussemburgo. Domenica, invece, gli spareggi qualificazione con in palio i due posti per la fase conclusiva della competizione, oltre alle due finali per 5° e 7° posto. Da ricordare che, da quando nel 2017 una delle fasi di qualificazione è approdata a Brescia (sono quattro: le altre tre in Repubblica Ceca, Romania e Turchia), la nazionale italiana è sempre stata fra le due promosse alla fase finale. Un trend positivo che tenteranno di confermare la toscana Giulia Lucchetti (campionessa italiana under 11 in carica), la ligure Giorgia Lanza e la piemontese Tjasa Jazbec, capitanate da Alberto Tirelli. Nello staff della nazionale italiana anche un preparatore atletico e una mental coach, come parte del progetto federale che punta a creare un ambiente virtuoso intorno ai ragazzi, fin dalla tenera età. Le azzurrine saranno in campo già giovedì mattina per il loro primo match. Avversarie le coetanee della Svezia.

IL PROGRAMMA

Da giovedì 25 a sabato 27 luglio: fase a gironi. Gruppo A: incontri a partire dalle 9. Gruppo B: incontri a partire dalle 14. Giovedì 25 luglio: finale 9°/10° posto Lussemburgo-Bulgaria (ore 9). Domenica 30 luglio: spareggi qualificazione, finale 5°/6° posto, finale 7°/8° posto. Ogni sfida prevede tre incontri: due singolari e un doppio. Ingresso gratuito.

I DUE GIRONI

Gruppo A: Svizzera, Malta, Svezia, Italia.

Gruppo B: Croazia, Slovenia, Slovacchia, Portogallo.

GLI INCONTRI DELLA PRIMA GIORNATA

Gruppo A (ore 9): Svizzera vs Malta, Svezia vs Italia.

Gruppo B (ore 14): Croazia vs Slovenia, Slovacchia vs Portogallo.

LE FORMAZIONI IN GARA

Bulgaria: Simona Popova, Isabella Zhecheva, Karla Barzakova. Cap: Nikolay Draganov.

Croazia: Korana Barisic, Ana Cerovic, Ana Marija Rebic. Cap: Niska Djurovic.

Italia: Tjasa Jazbec, Giorgia Lanza, Giulia Luchetti. Cap: Alberto Tirelli.

Lussemburgo: Lina Osmanovic, Mia Maric, Lya Pereira. Cap: Mathieu Dasilva.

Malta: Pippa Cutugno, Sophia Arpa, Chloe Kujit. Cap: Martin Gajdek.

Portogallo: Victoriya Valeriya Olenych, Carmo Roleto Rodrigues, Madalena Sousa. Cap: Frederico Lopes.

Slovacchia: Ella Bartakova, Alexandra Janoskova, Simona Novakova. Cap: Juraj Nemcek.

Slovenia: Brina Bohoric, Tara Milanovic, Ava Pegam. Cap: Bor Pristavnik.

Svezia: Vega Bontic, Bianca Fagerlund, Lova Aronsson. Cap: Christian Samuelsson.

Svizzera: Liv Bretscher, Lilly Falkenberg, Carla Emily Jaegg. Cap: Lara Michel.

I RISULTATI DEL TURNO PRELIMINARE

Svezia b. Bulgaria 2-1

Isabella Zhecheva (B) b. Bianca Fagerlund (S) 2-6 6-0 6-2, Vega Bontic (S) b. Simona Popova (B) 1-6 7-5 6-1, Aronsson/Bontin (S) b. Popova/Zecheva (B) 7-6 6-0.

Malta b. Lussemburgo 3-0

Sophia Arpa (M) b. Mia Maric (L) 6-1 6-1, Pippa Cutugno (M) b. Lina Osmanovic (L) 6-1 6-1, Arpa/Kuijt (M) b. Maric/Pereira (L) 7-5 6-0.

