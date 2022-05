Al Bonfiglio Vallejo soffre ma vince, Basavareddy per il bis. Tra le ragazze, due 16enni in finale

Saranno Vallejo-Basavareddy nel singolare maschile e Hovde-Naef nel singolare femminile le finali dell’edizione numero 62 del Trofeo Bonfiglio, gli Internazionali d’Italia Juniores in corso al Tc Milano Alberto Bonacossa. Sorprese e conferme dunque, come nella migliore tradizione dell’evento e in generale del circuito giovanile. Una conferma è quella di Daniel Vallejo, numero 2 al mondo Under 18 e primo favorito del seeding milanese. Il 18enne paraguaiano, allievo di Ramon Delgado (ex 52 Atp), ha saputo uscire indenne dall’ennesima partita difficile di una settimana che lo ha visto spesso in difficoltà ma sempre vincitore. Il trionfatore dell’Orange Bowl 2021 si è trovato sotto di un set contro il talentuoso mancino americano di origine asiatica Learner Tien, poi ha cambiato marcia facendo valere la sua solidità. “Sto giocando bene – ha detto Daniel – e spero di vincere il titolo per poi concentrarmi sul Roland Garros, il mio prossimo obiettivo. Il mio giocatore preferito nel Tour è Andy Murray, ma in Paraguay abbiamo tutti il mito di Victor Pecci (ex top 10, ndr) e io sarei felice di conquistare almeno la metà dei suoi trofei”. Nell’ultimo atto, Vallejo troverà la sorpresa del torneo, il 17enne americano di origini indiane Nishesh Basavareddy (19 Itf), capace di rimontare lo spagnolo Martin Landaluce grazie a un tennis fatto di pressione e di coraggio. Tecnicamente non è appariscente, il ragazzo di Newport Beach (California), ma sa sempre cosa fare e nei momenti cruciali non trema mai. Vallejo appare favorito, anche per via di un precedente favorevole, ma le fatiche della settimana potrebbero pesare sul suo rendimento. Intanto, nel doppio, hanno già vinto il titolo gli americani Kim e Basavareddy, con quest’ultimo che può dunque puntare alla doppietta.

Saranno due 16enni, invece, a contendersi il titolo femminile. Di fronte, l’americana Liv Hovde e la svizzera Celine Naef, a segno rispettivamente sulla ceca Lucie Havlickova e sulla russa Ksenia Zaytseva. La sfida tra Hovde e Havlickova è stata una delle migliori partite della settimana sui campi di via Arimondi, con entrambe le giocatrici capaci di mostrare un tennis brillante e aggressivo. La continuità è ancora lontana, ma quella passa inevitabilmente dal lavoro che manca per arrivare (e rimanere in pianta stabile) nel circuito delle professioniste. “Il mio modello nel Tour Wta – ha spiegato l’americana, allenata dall’ex pro australiano Phil Dent – è la rumena Simona Halep, mi piace il suo tennis e la sua mentalità. Il mio sogno? Semplicemente quello di dare il massimo del mio potenziale, poi vedremo dove potrò arrivare. Intanto, questo di Milano è senza dubbio il miglior torneo della mia carriera”. La 16enne del Texas ha saputo recuperare un set di svantaggio in semifinale, finendo per dominare al terzo di fronte a una rivale ormai del tutto priva di fiducia. Più agevole, invece, il successo della svizzera Celine Naef, a segno in due set su Ksenia Zaytseva, apparsa sottotono rispetto alle prestazioni dei giorni passati. “Sono particolarmente felice – ha detto la ragazza elvetica – perché durante la settimana ho giocato partite difficili sotto il profilo tecnico e ambientale, visto che ha sempre fatto molto caldo. La caviglia? Mi ero presa una brutta storta nel dicembre dello scorso anno, e per questo quando ho avvertito un po’ di dolore nel match dei quarti ho preferito farmela fasciare, ma non mi dà nessun problema. Sono pronta per la finale, anche se non conosco bene la mia avversaria e non l’ho mai affrontata”. Nel doppio femminile, successo del duo formato dalla croata Ciric Bagaric e dalla belga Sofia Costoulas, a segno sulle slovacche Balus e Daubnerova. Domenica dalle ore 11 (sempre con ingresso gratuito) sul Centrale si giocano le due finali di singolare, prima quella femminile e poi quella maschile. Il Bonfiglio sta per laureare i suoi nuovi campioni.

RISULTATI DI GIORNATA DEL 62° TROFEO BONFIGLIO

Tabellone singolare maschile, semifinali

D. Vallejo (Par) b. L. Tien (Usa) 3-6 6-2 6-3

N. Basavareddy (Usa) b. M. Landaluce (Esp) 4-6 6-4 6-3

Tabellone singolare femminile, semifinali

C. Naef (Sui) b. K. Zaytseva (Rus) 7-5 6-2

L. Hovde (Usa) b. L. Havlickova (Cze) 3-6 6-4 6-2

Tabellone doppio maschile, finale

N. Basavareddy / A. Kim (Usa) b. M. Brunold (Sui) / L. Gavrielides (Ger) 6-2 6-4

Tabellone doppio femminile, finale

L. Ciric Bagaric (Cro) / S. Costoulas (Bel) b. I. Balus / N. Daubnerova (Svk) 6-4 7-5

