Coppa Lambertenghi, Sesti e Brigatti campioni italiani Under 12

Doppio trionfo lombardo nell’84ª edizione della Coppa Lambertenghi, il Campionato italiano Under 12 maschile e femminile by Italgas disputato come da tradizione sui campi del Tennis Club Milano Alberto Bonacossa. A conquistare gli scudetti in singolare sono stati Enrico Sesti e Sofia Brigatti, entrambi prima testa di serie e già vincitori lo scorso anno nella categoria Under 11, anche in doppio.

Nel torneo maschile, il bergamasco Sesti, allievo del settore agonistico del Tc Bergamo e tesserato per lo Sporting Club Sassuolo, ha superato in finale Ascanio Andrea Castellana con il punteggio di 6-2 6-1, chiudendo la sfida in appena un’ora. Più lunga, ma altrettanto netta nel punteggio, la finale femminile, con la milanese Brigatti, in forza all’MXP Tennis Team, capace di imporsi per 6-2 6-0 su Alessia Widmann in poco meno di un’ora e mezza.

Gli sconfitti delle due finali di singolare hanno però trovato immediatamente il modo di riscattarsi nei tabelloni di doppio. Tutti e quattro i finalisti del singolare hanno infatti lasciato il Tc Milano con un titolo italiano, rendendo ancora più particolare l’epilogo dell’edizione 2026.

Nel doppio maschile, Castellana e Gianmaria Dellarosa hanno superato con un netto 6-1 6-2 i primi favoriti Tommaso Migliorini ed Enrico Sesti, conquistando il titolo italiano. Nel doppio femminile, invece, Vittoria Maria Casini e Alessia Widmann hanno avuto la meglio su Sofia Brigatti e Virginia Iacobuzio con il punteggio di 6-4 6-2.