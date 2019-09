Il Master della Brianza verso i verdetti di Monza

Il gran finale è sempre più vicino. Un week-end intenso, con sedici incontri spalmati fra sabato e domenica sui campi del Tennis Villa Reale di Monza, ha dato una super accelerata ai tabelloni finali del 39° Master della Brianza, che hanno accolto i migliori 24 (otto per ogni categoria) di una stagione iniziata ad aprile, e pronta a volgere al termine. Le finalissime sono in programma per sabato 28 settembre alle ore 14, e con quattro giorni di anticipo si conoscono già i nomi di quattro dei sei finalisti, due uomini e due donne. Significa che l’ultimo atto del Master femminile ha già le sue protagoniste, e sono due nomi a sorpresa, non compresi fra le prime quattro teste di serie. Si tratta di due atlete comasche: la 3.4 Daniela Chavarria, partita come numero 5 del tabellone, e Ginevra Tagliaferri, numero 7 del seeding. Ma guai a pensare che la loro qualificazione per il match decisivo non sia meritata, visto che le quattro più attese le hanno fatte fuori tutte loro, due ciascuna. Daniela Chavarria ha superato prima la n.4 Greta Sormani (6-2 6-1) e poi ha sconfitto in semifinale la prima testa di serie Martina Andreoli, rimontando un set di svantaggio e imponendosi con il punteggio di 3-6 6-3 6-0. Ginevra Tagliaferri, invece, ha rifilato un doppio 6-2 all’esordio alla seconda favorita Simona Quaroni, mentre in semifinale ha lasciato giusto un game in più (6-3 6-2 lo score) a Ginevra Marcarini, mostrando una condizione straripante.

Per quanto riguarda gli uomini, invece, si conosce solamente un finalista per categoria. La più fedele ai pronostici stilati dalla classifica del Circuito è stata la Quarta categoria, nella quale sono approdati in semifinale i primi quattro del seeding. Non solo, perché dopo aver battuto all’esordio Ermanno Perego per 6-3 6-0, il secondo favorito della vigilia, Francesco Scotti, ha fatto un passo in più, spuntandola per 6-3 3-6 6-0 nella semifinale contro Gianfranco Sebben e garantendosi un posto in finale. Sabato il 4.1 del Tennis Club Villasanta (MB) se la vedrà con uno fra il primo favorito Stefano Garghentini (6-4 7-5 a Ferrari all’esordio) e il n.4 del tabellone Massimiliano Balconi (6-1 6-2 a Fumagalli), uno di fronte all’altro in semifinale alle 17.30 di venerdì, sul Campo Centrale del Villa Reale Tennis. Nel torneo di Terza categoria, infine, il primo finalista è il favorito della vigilia Alessandro Ceccarelli, che fra sabato e domenica ha sconfitto prima Vittorio Ferrario (6-4 6-3) e poi Marco Mottadelli (6-1 6-2), portandosi a un passo dal titolo. A contendergli il successo Ceccarelli troverà uno fra il secondo favorito Giuseppe Mazzola (doppio 6-3 a Bianchi) e Mauro Aldo Germiniasi, che contro Notarianni ha approfittato del ritiro del rivale sul punteggio di 6-0 1-4. I due si giocheranno l’accesso all’ultimo atto venerdì alle 19.30, meno di 24 ore prima di una giornata conclusiva che come sempre si annuncia imperdibile.

TUTTI I RISULTATI

Master Finale – Tennis Villa Reale Monza (MB)

Terza categoria maschile – Quarti di finale: Ceccarelli b. Ferrario 6-4 6-3, Mottadelli b. Liotta 6-1 6-0, Germiniasi b. Notarianni 6-0 1-4 ritiro, Mazzola b. Bianchi 6-3 6-3. Semifinali: Ceccarelli b. Mottadelli 6-1 6-2, Germiniasi vs Mazzola da disputare.

Terza categoria femminile – Quarti di finale: Andreoli b. Martucci 6-4 6-2, Chavarria b. Sormani 6-2 6-1, Marcarini b. Curioni 7-5 6-3, Tagliaferri b. Quaroni 6-2 6-2. Semifinali: Chavarria b. Andreoli 3-6 6-0 6-3, Tagliaferri b. Marcarini 6-2 6-2.

Quarta categoria maschile – Quarti di finale: Garghentini b. Ferrari 6-4 7-5, Balconi b. Fumagalli 6-1 6-2, Sebben b. Mesi 7-5 4-6 6-1, Scotti b. Perego 6-3 6-0. Semifinali: Scotti b. Sebben 6-3 3-6 6-0, Garghentini vs Balzoni da dispitare.

