Il V-Team punta forte sui giovani per continuare a crescere

Chi conosce la storia degli oltre quindici anni di vita del V-Team sa che per statuto c’è la missione di promuovere il tennis in Brianza, soprattutto a livello giovanile. Tanti sono infatti i ragazzi cresciuti sui campi del Villa Reale Tennis Monza, del Tennis Club Villasanta o del Vedano Tennis che hanno saputo distinguersi a livello nazionale ma anche in campo internazionale. Il vivaio è sempre al centro dei pensieri dei 18 maestri – tutti con qualifiche federali – e dei 4 preparatori atletici che sono l’anima delle tre SAT, scuole capaci di coinvolgere ad oggi circa 700 ragazzi. Tra loro si sono distinti diversi atleti come, solo per citare qualche esempio, Carla Giambelli che oltre ad essere ormai entrata nel giro della Nazionale, vanta una classifica di 2.3 ed è stata l’anno passato finalista ai campionati italiani Under 14. La lombarda, classe 2008, ha poi recentemente raggiunto una prestigiosa semifinale under 18 in Turchia e, soprattutto, ha vinto sulla terra battuta di Banja Luka, in Bosnia Erzegovina, un torneo ITF Junior di grado J30. Merita una menzione anche l’under 16 William Mirarchi che ha da poco ottenuto due ottimi piazzamenti (tra cui un quarto di finale) partendo dalle qualificazioni sempre in tornei under 18 in Bosnia. “La nostra forza – racconta il maestro Marco Baio, un veterano al Villa Reale Tennis Monza dove lavora da 25 anni – è che siamo inseriti in tantissime realtà. Siamo il team che fornisce più giocatori per la Coppa delle Province, abbiamo bambini promettenti under 10, 12 e 14 che andranno in trasferta a Mantova per giocare il Circuito “Next Gen” e under 16 e 18 che saranno impegnati per lo stesso circuito ad Alassio. E, proprio per fare crescere le nuove leve e i ragazzi dell’agonistica, sono state create una squadra di Serie C maschile (che giocherà a Villasanta) e una di Serie D1 maschile che disputerà i match al Villa Reale Monza. “Il nostro sogno – precisa Baio – è quello di arrivare a giocare le competizioni nazionali con le squadre di punta pescando unicamente dal serbatoio del nostro vivaio”.

A proposito di giovani e squadre di punta, è stata definita la formazione femminile che difenderà i colori del V-Team nel campionato di Serie C. Dal prossimo aprile, le ragazze capitanate proprio da Marco Baio – coadiuvato da Giorgia Nespoli e Riccardo Magni – proveranno a raggiungere una storica promozione in Serie B. “Puntiamo molto su questa squadra che coltiviamo da diversi anni – racconta Baio – perché, al di là del team di Serie A2 maschile che è il nostro fiore all’occhiello, queste ragazze rappresentano la nostra sfida più affascinante in un settore, quello femminile, che in passato ci ha visto un po’ in ritardo, soprattutto nella crescita di un vivaio competitivo”. Il presente però è altra cosa e se questa squadra oggi può sognare in grande è proprio grazie alla carta d’identità delle sue giovani atlete. “Intendiamoci – continua Baio -, salire in Serie B in questa stagione o nella prossima non sarà facile ma siamo una squadra ambiziosa e lavoriamo ogni giorno per raggiungere gli obiettivi più alti”. La formazione del V-Team è, come detto, molto giovane ma nonostante questo presenta individualità interessanti. A partire da Carla Giambelli, di cui abbiamo già detto, passando per una promessa proveniente dal vivaio come Vittoria Medina, classe 2009 e figlia del direttore tecnico del V-Team Duvier, attualmente impegnata in alcuni tornei all’estero. Recentemente è arrivato anche un nuovo acquisto, Sofia Maffeis, una ragazza bergamasca del 2005 classificata 2.5. A chiudere il quartetto non poteva mancare Bianca Omedè, un autentico pilastro del V-Team, una delle artefici della promozione dalla Serie D. Classificata 3.1, la 23enne potrà dare alle giovanissime compagne quell’esperienza necessaria in una competizione di questo livello. In squadra anche la veterana Verdiana Verardi, un passato nelle prime 300 Wta, ormai maestra a tempo pieno ma pronta a dare il suo contributo in caso di necessità.

