Primo Open stagionale al CT Ceriano, per un 2021 a tutto tennis

Tutto pronto per il primo appuntamento ufficiale della stagione 2021 del Club Tennis Ceriano. Sabato 6 febbraio prenderà il via l’Open Fibre Drums Italia, torneo ‘combined’ con un montepremi complessivo di 1.200 euro che si disputerà sui campi veloci di via Campaccio e su quelli del Club Robur di Saronno, da anni ormai “seconda casa” del club brianzolo. Nelle prossime ore verranno sorteggiati i tabelloni (128 posti per quello maschile e 64 per il femminile).

Il buon livello dei giocatori che si sono fin qui iscritti è una garanzia di spettacolo per questa première 2021 in casa Ceriano. “Le ragazze giocheranno sui campi veloci di Ceriano mentre i ragazzi su quelli del Centro Robur di Saronno e il torneo si disputerà in formula weekend con le finali previste per domenica 21 febbraio”, spiega il presidente del Club Tennis Ceriano Severino Rocco. L’Open Fibre Drums Italia non è che il primo appuntamento di un programma fitto di eventi tra open e tornei rodeo che accompagneranno l’attività del club brianzolo fino a maggio, in corrispondenza con l’avvio dei campionati nazionali a squadre. La stagione del Club Tennis Ceriano è ufficialmente cominciata, con una gran voglia di tennis.

© riproduzione riservata